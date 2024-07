Obnovit část výroby v Liberty má asi zájem exzbrojař Strnad. ‚Seriózně‘ o tom uvažuje i další skupina

Jedním ze zájemců o obnovení části výroby v zadlužené huti Liberty Ostrava, která je od minulého měsíce v úpadku, je s největší pravděpodobností společnost CE Industries podnikatele a bývalého zbrojaře Jaroslava Strnada. Podle vyjádření mluvčího CE Industries Andreje Čírtka pro Radiožurnál firma situaci v Liberty „sleduje“. Také skupina Moravia Steel se seriózně zabývá možností provozování některých provozů druhovýroby Liberty Ostrava. Ostrava 18:46 12. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberty Ostrava | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

O situaci ve čtvrtek jednal s odbory ostravské ocelárny ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Podle něj vláda eviduje jednu nabídku právě na provoz části výroby. Jméno zájemce ale nesdělil.

O tom, že se firma bývalého zbrojaře a nyní průmyslníka Jaroslava Strnada zajímá o profinancování druhovýroby, tedy výrobků z dovezené oceli, se mluví už delší dobu.

Dva zájemci

„Situaci Liberty Ostrava sledujeme. Skupina CE Industries má mnoho zkušeností s restrukturalizacemi průmyslových společností v úpadkovém stavu, a to v Česku i v zahraničí. Více se ale k situaci v Liberty Ostrava a naší případné roli v pomoci této společnosti zatím nebudeme vyjadřovat,“ komentoval pro Radiožurnál situaci mluvčí skupiny Andrej Čírtek.

Podle neoficiálních informací konkrétně CE Industries zvažuje, že by profinancovávala produkci například válcovaných či některých strojírenských výrobků. Nemělo by tedy jít o kapitálový vstup do Liberty.

Firma ještě údajně analyzuje, jestli to komerčně dává smysl. Jasno by mělo být do dvou týdnů.

Možností provozovat část druhovýroby se podle pátečního prohlášení „seriózně zabývá“ i Skupina Moravia Steel. Konkrétně by mělo jít o rourovnu. „S provozováním rourovny má firma dlouholeté zkušenosti ve vlastním provozu Válcovny trub v Ostravě-Vítkovicích. A má pro rozjetí provozu vstupní materiál,“ řekla mluvčí společnosti Moravia Steel Petra Macková Jurásková.

Zkušenosti z Vítkovic

Nová průmyslová skupina CE Industries vznikla poté, co Jaroslav Strnad vybudoval známou zbrojovku Czechoslovak Group, kterou ale oficiálně předal synovi. CE Industries vznikla fakticky na troskách rovněž zkrachovalých strojírenských Vítkovic Jana Světlíka.

Postupně pak Jaroslav Strnad skupoval další firmy v průmyslu, především ty, co dodávají zařízení a materiály pro energetiku. Pokud jde o ocelářství, tak CE Industries to, co nyní zvažuje v Liberty, provozovala v nedaleké firmě Vítkovice Steel, která se také ocitla ve finančních problémech.

Strnad jí poskytl peníze na materiál, firma pro něj z toho vyrobila produkty a on pokryl její náklady. Tato spolupráce skončila loni na podzim, kdy Vítkovice oznámily, že našly levnější řešení.

Úpadek

Představitelé české vlády uvádějí, že jejím cílem je najít pro Liberty Ostrava takového investora, který zachová část výroby a udrží v huti velkou část zaměstnanců, že by ale stát ocelárnu dočasně převzal ministr financí Stanjura vyloučil.

Ostravská huť, která zaměstnává 5 tisíc lidí, je od června v úpadku. Obnovení alespoň druhovýroby by podle předsedy odborového svazu Kovo Romana Ďurča mohlo umožnit návrat do práce zhruba dvěma tisícům zaměstnanců.