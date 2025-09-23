Očekávání o výši průměrné hypotéky jsou relativně nízká, pod 2,7 milionu, přibližuje ekonom Šindel
Na koupi bydlení v Česku nedosáhne 40 procent mladých lidí. Víc než čtyři pětiny Čechů považují situaci s bydlením za špatnou a asi polovina ji označila za velmi špatnou. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Českou spořitelnu a Evropu v datech, jehož se zúčastnilo přes 1000 respondentů. „Očekávání ohledně výše průměrné hypotéky jsou relativně nízká, pod 2,7 milionu,“ uvedl pro Radiožurnál Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.
Co říkáte těm výsledkům? Co to ukazuje?
Když jste zmínil dvě třetiny v tom věkovém rozmezí, tak jsem si řekl, že když jsem byl mladý, tak jsem také patřil mezi ty dvě třetiny. A nedostupnost bydlení se mě v mém mládí také týkala.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s Jaromírem Šindelem, hlavním ekonomem České bankovní asociace
Ale odráží se tady v podstatě kombinace vysokého růstu cen nemovitostí, který v posledních letech - a platí to i v posledních šesti čtvrtletích - předhání růst mezd přímou domácností.
A zároveň přece jenom geologické výzvy ohledně budoucnosti přidávají asi do toho negativního sentimentu pro mladou generaci.
Česká bankovní asociace dnes představila nejnovější data o dostupnosti a financování bydlení. Aktuálně podle nich hypoteční úvěr má 18 procent Čechů, ve věkové skupině 35 až 49 let je to 31 procent lidí. Jaké další trendy ta aktuální data ukazují?
Vidíme, že podíl Čechů, kteří mají hypotéku, kolem těch 18 procent, je relativně stabilní. Mě v průzkumu vždycky zaujalo pár čísel. Jedním z nich je i to, že očekávání ohledně výše průměrné hypotéky jsou relativně nízká, někde pod 2,7 milionu. Ale musíme si uvědomit, že mediánová výše, což je takový průměr očištěný od extrémů, dosahoval v prvním čtvrtletí letošního roku 3,2 milionu korun. Takže se budou muset plány asi zrealističnit.
A co mě ještě zaujalo, je to, že když se podíváme na to, jakou úrokovou sazbu očekávají lidé, které čeká refixace hypoték, tak ta úroková sazba je více realistická, než byla před rokem. A vidíme, že to odráží i tu měnovou politiku centrální banky, která v současné době avizuje stabilitu úrokových sazeb kolem 3,5 procenta.
Podle v úterý zveřejněných dat indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálem Evropa v datech stojí u nás v současné době průměrný byt zhruba 13,5 průměrné roční mzdy. Je to třetí nejhorší výsledek v Evropské unii. Před chvílí jste říkal, že medián hypoték je 3,2 milionu. Jak těžké je splnit podmínky pro získání takovéto hypotéky? Pokud si někdo chce půjčit tuto částku, kolik musí vydělávat?
Je rozdíl vůči tomu, když se podíváme, kolik stojí nové bydlení. To je trošku jiný pohled, než když se koukáme na to, kolik je průměrná výše hypotéky. Protože průměrná výše hypotéky se přece jenom bere i na jiné záležitosti, než je pořízení vlastního bydlení. Berete ji i s ohledem na to, že máte už vytvořené nějaké úspory.
Ekonom: Úrokový šok ani výrazná změna hypotečního trhu teď lidi nečeká
Číst článek
Takže ve finále, když si poměříte pouze cenu nemovitosti vůči hrubým příjmům, tak se bavíme o něčem trošku jiném, než když se bavíme, jakou si vezmeme hypotéku. Protože musíte dosahovat nějaké akontace, respektive vlastních úspor ve výši 20, respektive 10 procent. Takže splátky už nejsou zase tak drastické z toho pohledu ceny nemovitostí.
Ale ta realita je taková, že dneska se současná průměrná měsíční splátka pohybuje u té průměrné výše hypotéky, která je vyšší než ten medián, průměrná výše hypotéky je 4,3 miliony korun a průměrná měsíční splátka se pohybuje kolem 23 tisíc.
Průměrná sazba hypoték na začátku září klesla po dvou měsících pod pětiprocentní hranici, byť je to o 0,01 procentního bodu, ve srovnání se srpnem se snížila o 0,06 procentního bodu. Jaký se dá očekávat další vývoj úrokových sazeb?
Nabídkové úrokové sazby, pravděpodobně ty, za který se realizují hypoteční úvěry, v srpnu lehce klesly k 4,62 procentům. Je tam v posledních dvou měsících vidět stabilita. A ta odráží to, co jsem zmínil u centrální banky, která avizuje stabilitu úrokové sazby okolo 3,5 procenta. Vidíme, že tržní úrokové sazby nám rostou. Dvouletá tržní úroková sazba se v nedávných dnech pohybovala někde kolem 3,8 procenta.
Objem hypoték v srpnu klesl o 14 procent. Nová půjčka na byt vyjde v průměru na čtyři a čtvrt milionu
Číst článek
Takže vidíme, že na trhu nám naopak roste cena zdrojů, to znamená, dlouhodobé úrokové sazby se nám zvyšují, a to snižuje pravděpodobnost toho, že uvidíme nějaké výraznější poklesy úrokových sazeb v nadcházejících měsících.
Již v současné době, když se podíváme na rozdíl mezi hypoteční sazbou a těmi cenami zdrojů, to znamená tržními úrokovými sazbami, tak se už v tom rozdílu dostáváme někam pod dlouhodobý průměr. Ale na druhou stranu, když se podíváme na ten průzkum, který jsme dnes zveřejňovali, tak tam relativně vyšší podíl domácností plánuje oslovovat vícero obchodních bank, takže konkurence na trhu zůstane.