Od alkoholických nápojů po židli čalouněnou. Prozkoumejte 20 let zvyšování, ale i snižování cen

Papírny ve Větřní končí. O práci přijde přes 200 lidí, město se obává chátrání areálu i ubytoven

Do 30. září skončí výroba v papírnách ve Větřní na Českokrumlovsku. Firma, která je už dvanáct let v insolvenci, dál fungovat nemůže – bez velkých investic by její provoz byl prodělečný.