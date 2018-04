Odboráři: Zkraťte pracovní dobu na 37 a půl hodin. Hospodářská komora nesouhlasí

Češi by mohli v příštích letech trávit v práci méně času. Českomoravská konfederace odborových svazů by ráda zkrátila pracovní dobu o dvě a půl hodiny týdně. Podle odborů Češi pracují výrazně víc než ostatní zaměstnanci v Evropské unii. Plán odborářů ale kritizují zaměstnavatelé nebo třeba Hospodářská komora. Praha 8:00 30. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odboráři by rádi by zaměstnancům zkrátili pracovní dobu o půl hodiny denně. Jak se na plány Českomoravské konfederace odborových svazů dívají zaměstnavatelé? | Foto: Bradley Wentzel | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Méně času v práci by totiž mohlo znamenat i méně peněz na výplatní pásce. Navíc podniky bojují s nedostatkem zaměstnanců – kratší směny by pak mohly ohrozit i firmy samotné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Méně hodin v práci – toho chtějí dosáhnout v příštích čtyřech letech odboráři.

Místo 40 hodin týdně jen 37 a půl. Tedy o 30 minut denně méně. Tak by během následujícíh čtyř let rádi zkrátili pracovní dobu zaměstnanců odboráři. Podle nich totiž Češi stráví v práci výrazně víc času než ostatní zaměstnanci v Evropské unii. Třeba v porovnání se sousedním Německem o 270 hodin ročně víc.

Cíl je dosažitelný

Podle znovuzvoleného předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je český zaměstnanec přetěžovaný: „Dokonce máme zjištění, že podle dat OECD a Eurostatu, že čím je delší pracovní doba, tím jsou nižší mzdy a to si myslíme, že je velice signifikantní. Takže z našeho pohledu tlak na postupné zkracování pracovní doby je naprosto logický a navíc je tu tlak na zaměstnavatele, protože si myslíme, že není vždycky nutná tak dlouhá pracovní doba.“

Eurostat: Rozdíl mezi nejbohatějšími a nejchudšími je v Česku nejnižší mezi zeměmi EU Číst článek

Méně času v práci by mohli zaměstnanci trávit už za tři nebo čtyři roky. „Souvisí to samozřejmě s náběhem digitalizace a se spoustou dalších věcí. V Německu je třeba 35hodinová doba v průmyslu generálně, takže máme ještě v tomto směru co dohánět. Myslíme si, že ten základní směr zkrácení ze 40 na 37,5 je bez problému dosažitelný,“ věří Josef Středula.

Třeba Agnieszka Piasna z Evropského odborového institutu na víkendovém sjezdu Českomoravské kofederace odborových svazů řekla, že tuzemská délka pracovní doby, která se pohybuje mezi 40 až 42 hodinami je jednou z nejvyšších v západní Evropě. Navíc Česko je podle ní na kratší pracovní dobu připravené.

„Česká republika si v současné době vede velmi dobře a přitom zaměstnanost je velmi vysoká a právě díky tomu, že ekonomické výsledky jsou tak dobré, tak je čas, aby se zkrátila pracovní doba,“ říká Piasna.

Zaměstnanci chybí

Naopak Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy, je proti zkracování pracovní doby v Česku. Už kvůli kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti, která způsobuje nedostatek pracovníků na trhu. Kratší pracovní doba by tak podle Mileny Jabůrkové mohla ohrozit samotné firmy.

„Dnes v oborech kde zaměstnanci chybí je těžké pokrýt zakázky přesčasovou prací, takže by to mělo i neblahý vliv na zaměstnance, protože když snížíte pracovní dobu, ještě zvýšíte tlak, který na ně je, aby zakázky splnili ve stanovené a požadované době,“ říká pro Radiožurnál Jabůrková.

Odboráře i nadále povede Středula, Samek a Sokolová. Nikdo z nich neměl protikandidáta Číst článek

S návrhem odborářů na zkrácení doby nesouhlasí ani prezident Hospodářské komory, Vladimír Dlouhý. Česko totiž podle něj nemá stejnou produktivitu práce jako Německo. Navíc s nižším počtem hodin by se zaměstnancům krátila i výplata.

Některé firmy také umožňují svým zaměstnancům pracovat z domova a v hodinách, které jsou pro ně příjemné. Podle Vladimíra Dlouhého jsou tak návrhy odbořářů nejen na zkrácení pracovní doby ale i zvyšování minimální mzdy na 13 700 korun v dnešní ekonomické situaci populistické. Mzdy totiž zaměstnavatelé svým lidem navyšují sami – hlavně kvůli tomu, aby si je dokázali udržet.