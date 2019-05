Rozhodně budeme ostražitější, říká k plánům na obnovení výroby šéf odborářů z Poldi Kladno

Bývalí zaměstnanci kladenské Poldovky poslední rok a půl čekají na povel, aby se vrátili do práce. Někteří k ní mají tak silný vztah, že i po propuštění hlídali opuštěný areál před vandaly. Letos v lednu získal areál nový majitel a hned v zimě oznámil, že s obnovením výroby počítá. Zatím se tak nestalo. Přesně v sobotu je to 130 let od zahájení výroby. Nijak veselá oslava to není, i když šéf kladenských odborů Jozef Konya neztrácí optimismus. Rozhovor Kladno 16:25 18. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká část staveb z areálu bývalé Poldi nenávratně zmizela. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě držíte před Poldovkou hlídky?

Už dávno ne, protože jsme samozřejmě bez práce. Dostali jsme výpovědi, takže není důvod, abychom tam chodili.

Ale vy jste tam hlídali ještě dlouho po tom, co skončila výroba…

To je pravda. Protože nám dlouho slibovali, že se to rozjede. Byly i takové indicie, ale insolvenční správce se zhruba po měsíci neozval, tak tam lidi přestali chodit.

Poldovka má od ledna nového majitele. Jste s ním v kontaktu?

Spojil jsem se s ním a žádal o informace, jak to bude s Poldi pokračovat. Ujistil mě, že výrobu hodlá rozjet a udržet. Poslední informace je, že v průběhu června by se měli nabírat lidi do zaměstnání.

Kolik by jich mělo být?

Nevím přesně. Předpokládám, že v první fázi by se rozjely kovárny, protože investice do ocelárny je větší. Pokud by to ale chtěl majitel opravdu rozjet, tak si myslím, že se bude při výrobě opravovat i ocelárna.

A na to všechno bude potřeba kolik lidí?

Pokud rozjede kovárny 4 a 5 a doprovodné provozy, odhaduji, že to bude kolem 100 až 150 lidí. Záleží, v jakém režimu pojede.

Bude pracovníky kde brát? Kolik jich čeká na to, že se výroba znovu obnoví?

Lidé si většinou práci našli. Ale i přesto volají, že pokud se Poldi rozjede, tak se vrátí. Nedokážu odhadnout kolik přesně, ale vrátit se jich chce dost.

Takže nebude problém je sehnat?

Samozřejmě bude. Nikdo nepoběží hned se slávou, že se podnik rozjíždí. Část lidí je ještě na úřadu práce - ti by se mohli vrátit okamžitě. Ale ti, kteří nastoupili jinam do zaměstnání, mají nějaké výpovědní lhůty. A část asi počká, jak bude obnovený provoz vypadat, a pak by se vrátili taky. Na rozjetí by to ale asi stačilo.

Nebudeme čekat

Říkáte, že nikdo nepoběží se slávou zpět. Znamená to, že za ten rok a půl je víra, že se pracovníci do Poldovky vrátí, menší? Jsou teď bývalí zaměstnanci ke slibům ostražitější?

To je velice důležitá věc. Po tom všem, co jsme zažili, po tom, že jsme z dražby nedostali ani korunu, jsme opravdu ostražitější. I když spousta lidí říká, že i kdyby peníze nedostali zpátky, tak by se rádi vrátili. I my jako odbory na tohle myslíme. Víme, jak postupovat, kdyby opět nastaly problémy. Není to tak, že bychom slepě důvěřovali, že proběhne všechno v pořádku.

Takže nové odbory budou mít tendenci nahlížet na majitele a jeho plány kritičtěji? Budete si v tom vyjednávání klást nějaké podmínky?

Tak za prvé, odbory nevzniknou, protože stále fungují. Naše základna, která čítá 160 lidí, pořád funguje a my bychom do nového podniku nastoupili jako právoplatný nástupce. Ostražitější budeme rozhodně, vzhledem k tomu, co se tady stalo.

Budete požadovat od nového majitele nějakou záruku, že výroba opravdu znovu začne?

Tohle bude záviset až na osobním setkání, abychom si s panem majitelem vyjasnili, co a jak bude. Ostražitější budeme hlavně v tom smyslu, že teď už víme, jak to minule pokračovalo a jak je nastavená insolvence. Že pokud zaměstnavatel nezaplatí jednu výplatu, druhou výplatu, tak už nebudeme čekat několik měsíců, jestli zaplatí, nebo nezaplatí.

Víme, že pokud by nezaplatil nějakou výplatu, máme možnost dávat okamžitou výpověď podle paragrafu 56 a můžeme žádat tyto ušlé mzdy po úřadu práce. Takže kdyby něco takového nastalo, už bychom nečekali na nic jiného, jako jsme to dělali v minulosti.

Jinými slovy už nebudete takoví srdcaři?

Nejde o srdcaře. Poldovka bude v lidech pořád. Jde ale o to, nedávat majitelům takovou příležitost, aby nás drželi jako rukojmí, abychom pracovali a oni nám nevypláceli mzdy. To nemá se srdcem nic společného. Pokud je tady nějaká tržní ekonomika, tak bych byl rád, kdyby za odvedenou práci dostali všichni svoji mzdu, to je prostě bez pardonu. My už nebudeme očekávat, že nám zaplatí za dva, za tři, nebo čtyři měsíce. Nezaplatí jednou, prostě se vyhlásí stop stav a ti lidé odejdou, budou dávat výpovědi hromadně.

Otřesné případy

Když se podíváte na dobu před dvěma lety, máte pocit, že odbory mohly udělat něco jinak? Měli jste být ráznější ve vyjednávání?

Na tohle musím odpovědět jednoznačně. Odbory mohly udělat to, co jim dovoluje zákon. To jsme udělali a dál jsme jít nemohli. Vybojovali jsme i to, že nás dali do první věřitelské skupiny, i když jsme původně měli být ve třetí skupině. Udělali jsme jednoznačně všechno, co jsme mohli.

Přesto se nepodařilo získat pro zaměstnance část peněz za nevyplacené mzdy. Je ještě šance, aby je dostali?

Na to nedokážu odpovědět. Spojili jsme se s advokátkou, která se specializuje na insolvenční zákon a děláme kroky, abychom dokázali něco vydobýt. Nespokojili jsme se s tím, že nám insolvenční správce řekl, že nemáme na nic nárok, protože se v dražbě nesešlo peněz dost. Děláme další kroky, aby zaměstnanci byli uspokojení aspoň částečně.

O jaké částce se bavíme?

Pokud si dobře pamatuju, mělo by se jednat řádově o 40 milionů korun tak, aby byli stoprocentně uspokojení všichni.

Co je to za kroky, které podnikáte? Můžete to upřesnit?

Nezlobte se, ale to nebudu říkat. Nechci teď odkrývat karty. Záleží, co nám řekne paní advokátka a podle toho budeme jednat.

Jak jsou teď na tom bývalí Poldováci? Mají z čeho žít?

Všichni si sáhli na úspory, pokud nějaké měli. Všichni rušili pojistky, všichni si brali nějaké půjčky a byly tady i vážné případy. Nejsem oprávněn o tom veřejně mluvit. Ale byly případy, kdy to bylo opravdu otřesné.

Poldovka za rok. Jak si ji představujete?

Moje představa je, že se najde zodpovědný majitel, který vypracuje plán, aby Poldovka jela. Není problém s lidmi - že by nechtěli nebo neuměli pracovat. Jsou tu. Jsou to srdcaři a budou pro Poldovku pracovat. Tady jde o to, aby se k tomu majitel postavil zodpovědně. Pokud se někdo takový najde, tak já osobně vidím Poldovku po pár letech zase někde na špici.