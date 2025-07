Odbory se s vládou neshodly na růstu platů. Jurečka chce posílit sumy na platy o čtyři procenta

Zástupci vlády a odborů se ve čtvrtek nedohodli na tom, jak by v příštím roce měly růst platy ve veřejném sektoru. Kabinet počítá s posílením sumy na platy o čtyři procenta. Vláda, zaměstnavatelé a předáci mají ale shodu na tom, že by výdělky úředníků samospráv, administrativních a technických sil, nepedagogů či pracovníků v kultuře měly růst v příštích letech rychleji než u jiných profesí. Praha 21:47 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do několika let by se měly srovnat s tarifními částkami zdravotníků či sester. Nejnižší tabulka by se zrušila, pracovníci by se posunuli do vyšší. Novinářům to po jednání řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

6:15 Zájem budou mít tisíce dětí, myslí si Jurečka. Novela zákoníku práce umožní pracovat čtrnáctiletým Číst článek

„Jsou věci, na kterých jsme se v principu shodli. To je například to, že bychom chtěli postupně buďto ve třech nebo čtyřech letech srovnat tarifní tabulky v první a druhé příloze nařízení vlády. Tam jsou rozdíly až 17 procent a ti lidé velmi často dělají podobnou činnost. To je krok, který budeme chtít udělat,“ uvedl Jurečka.

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky s tarify podle vzdělání a délky praxe. První je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku pak mají ještě státní zaměstnanci.

Tarify z nejnižší tabulky by se měly postupně dorovnat na částky z tabulky druhé. Úředníkům či pracovníkům kultury by tak měly výdělky v příštích letech růst rychleji než ostatním profesím.

Shoda na tříletém období

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že pro odbory je ale nepřijatelné, aby sbližování tabulek trvalo tři či čtyři roky. Odboráři žádají srovnání do dvou let. Stejný názor měli i zaměstnavatelé. Podle Jurečky dvouletý přechod není s ohledem na státní rozpočet reálný, výdaje by byly vysoké.

„Nakonec je tam nějaká shoda tříletá. Bude předložen návrh, aby za tři roky první příloha zanikla, to znamená zvýšení o 17, 18 procent během tří let u těch nejhůře placených profesí,“ řekl novinářům prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký.

24:35 Ekonom: Češi by mohli brát o 20 procent víc. Tak bychom byli na poměru mezd a HDP jako v Německu Číst článek

Dohoda na tom, jak by se měly zvednout tarify ve veřejné sféře, zatím není. Jurečka navrhuje růst tarifních částek od ledna o pět, nebo o sedm procent. Odbory požadují přidání o devět až deset procent.

Minimální růst o čtyři procenta

„Minimálně shoda napříč vládní koalicí je růst objemu (sumy na platy) o čtyři procenta,“ řekl ministr práce. Podle něj by přidání pak mělo být o určité procento, stejné pro všechny. Zástupci zaměstnavatelů jsou přesvědčeni o tom, že by platy ve veřejném sektoru neměly růst víc než výdělky ve firmách, řekl Horecký.

Jurečka míní, že by se shoda měla na konci srpna najít. Další jednání by se mělo konat 25. srpna. Podle Středuly v tu dobu bude už aktuální predikce ministerstva financí o vývoji ekonomiky. Odborář věří, že se shoda do konce prázdnin najde.

Odboráři ve čtvrtek kritizovali také to, že o navýšení příjmů příslušníků v resortech obrany, spravedlnosti a vnitra už vláda před nedávnem rozhodla. Požadují růst výdělků pro všechny zaměstnance státu a veřejných služeb.