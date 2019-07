Soudy čelí po změně pravidel náporu žádostí o oddlužení. Chodí jich až třikrát víc než dřív

Přesně před měsícem začala platit mírnější pravidla oddlužení, díky kterým teď na osobní bankrot dosáhne více lidí. Krajské soudy kvůli tomu podle zjištění Radiožurnálu čelí velkému náporu žádostí. Chodí jich až třikrát víc než dřív. Od 1. června se také zvýšila nezabavitelná částka, která lidem zůstává ze mzdy. Část z nich ale se vstupem do oddlužení váhá. Praha 7:01 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Paní Helena má dvě vysoké školy, dobře placenou práci, ale také milionové dluhy kvůli manželovu podnikání. „O dluzích jsem se dozvěděla, až když přišla první exekuce,“ popisuje pro Radiožurnál.

Z výplaty jí zbyde nezabavitelné minimum. Na oddlužení dříve nedosáhla, protože jí příjmy nestačily na to, aby za pět let splatila alespoň 30 procent závazků.

Nově už tato podmínka při vstupu do osobního bankrotu není, paní Helena ale přesto váhá, jestli do něj jít.

„Měli bychom se čtyřmi dětmi daleko nižší příjmy, než máme teď při exekučních srážkách, což jsou takové příjmy, které vám doopravdy nezaplatí ani ten nejnižší nájem,“ vysvětluje.

A má ještě jednu obavu - nejistotu. Pokud totiž člověk zaplatí méně než 30 procent dluhů, soud na konci rozhodne, jestli se dost snažil. „Nikdo vám neřekne, jestli budete, nebo nebudete oddlužen,“ doplňuje paní Helena.

Podobně teď podle vedoucí dluhové poradny Rubikon centra Pavly Ascheramannové uvažuje řada dlužníků. Stát jim sice navýšil nezabavitelné minium, ale ještě víc se tím rozevřely nůžky mezi tím, kolik peněz člověku zbyde v exekuci a kolik v osobním bankrotu.

„Když má někdo dluhy, třeba nějakou pokutu u dopravním podniků, úvěr, nezaplacenou energii, tak v tomto případě může být pro něj příznivější, když zůstane v exekuci. Když by vydělával například 25 tisíc korun, tak mu může zůstávat až 19 tisíc korun. Kdežto když půjde do oddlužení, tak mu zůstane necelých 13 tisíc korun,“ upřesňuje Ascheramannová.

Více žádostí o oddlužení

Podle ministerstva spravedlnosti na to ale novela vliv neměla. Přesto chce celý systém provádění srážek z příjmu prověřit. Někteří lidé se do oddlužení nedostanou také kvůli nové minimální splátce věřitelům.

V praxi se ale ukazuje, že oddlužení se otevřelo většímu počtu lidí. Na Krajský soud v Ostravě nebo Městský soud v Praze lidé v červnu poslali zhruba trojnásobný počet žádostí o oddlužení než v předchozích měsících.

Víc než dvakrát tolik jich přišlo na Krajský soud v Ústí nad Labem.

„S krátkodobým navýšením počtu insolvenčních případů jsme schopni si poradit. Dlouhodobě by to ale znamenalo, že by to nebylo v lidských silách stíhat a museli bychom rozšířit insolvenční oddělení,“ upozorňuje předseda ústeckého soudu Luboš Dörfl.

Soudy už dříve upozorňovaly, že jejich kapacity nemusí stačit a v důsledku změn může zpomalit část justice. Podle ministerstva spravedlnosti je ale nápor nejspíš jen dočasný.

„Očekáváme, že navýšení, které se objevilo po začátku platnosti novely, časem opadne. Hodnotit teď nějaká čísla je předčasné. V praxi zatím neevidujeme žádné problémy, insolvenční řízení probíhají v pořádku,“ ujišťuje mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Nově se také mohou lidé oddlužit už za tři roky, pokud splatí nejméně 60 procent svých závazků. Důchodci mají pravidla mírnější. Novinkou je, že se v insolvenci povinně prodává nemovitost dlužníka. Zůstat by mu mělo pouze takzvaně přiměřené obydlí. Vyhlášku, která by stanovila jeho hodnotu, ale zatím vláda neschválila.