Počet oddlužení je nejnižší za pět let. Může za to zákaz specializovaných agentur, tvrdí ministerstvo

Loni bylo nejméně osobních bankrotů za posledních pět let. Vyplývá to z údajů ministerstva spravedlnosti. V roce 2017 soudy povolily oddlužení u 19 300 lidí. Předloni to bylo přes 22 tisíc. Výrazný úbytek přišel po změně zákona, který loni zakázal podnikat oddlužovacím agenturám. Některé firmy ale přesto v byznysu pokračují. Ministerstvo na ně pošle úředníky v přestrojení. Praha 13:14 10. března 2018

Filip z Prahy dostal před několika lety podmínku za úvěrový podvod a přišel kvůli tomu o zaměstnání. Splácel v té době byt a jeho vybavení.

Soudy loni povolily oddlužení zhruba 19 tisícům lidí. To je nejméně za posledních pět let.

Než se mu objevil záznam v trestním rejstříku, našel si jinou práci. Vydělával v ní ale méně. „Jsem to řešil tím, že jsem si zase někde půjčil, abych to mohl zaplatit. Tím se dluhová past pořád prohlubovala, vytloukal jsem klín klínem,“ popsal Radiožurnálu Filip.

Když už nestačil splácet, obrátil se na jednu oddlužovací agenturu. Ta za něj podala návrh na osobní bankrot. Jenže ho neupozornila, že se tak nový zaměstnavatel nejspíš dozví o jeho trestní minulosti. To se stalo a Filip o práci opět přišel. Soud pak jeho oddlužení zamítl, protože neměl příjem.

Agentura od něj přesto požadovala 12 tisíc. Filip se poté obrátil na Rubikon centrum, kde mu pomohli zdarma, popisuje vedoucí dluhové poradny Pavla Aschermannová. „My jsme mu pomohli sehnat zaměstnání, znovu jsme zmapovali všechny dluhy a podali jsme návrh na oddlužení. Na podruhé už návrh na oddlužení vyšel,“ řekla Aschermannová.

Podaných návrhů na osobní bankrot v posledních letech ubývá. Zatímco ještě v roce 2014 jich bylo přes 30 tisíc, v roce 2017 to bylo necelých 21 tisíc. Výrazně se loni snížil taky počet žádostí, které soudy zamítnou. Takových případů bylo zhruba 1500.

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO to svědčí o tom, že návrhy jsou nově kvalitně zpracované. Novela insolvenčního zákona loni totiž zakázala podnikat oddlužovacím agenturám. Ty podle resortu často podávaly návrhy bez šance na schválení, jen aby inkasovaly od lidí odměnu.

Některé z nich ale v byznysu pokračují a padly kvůli tomu první pokuty. Resort teď plánuje kontroly. „Budeme dělat i nějaký asi mystery shopping. To znamená, že i naši lidi budou se někdy vydávat za klienty, aby zjistili, co ty subjekty skutečně nabízejí a nejenom to, co mají někde na internetu. Zatím si myslím, že by to mohlo stačit a postupně ten trh vyčistit. Už teď mám zprávy, že ten problém nějakým způsobem pokračuje, ale že se ta situace výrazně zlepšila,“ vysvětlil Pelikán.

Návrhy na oddlužení můžou od poloviny minulého roku sepisovat jen právníci, notáři, insolvenční správci a exekutoři za maximálně čtyři tisíce bez DPH u jednotlivce. Kromě nich služby poskytují ministerstvem spravedlnosti akreditované neziskové organizace.

Podle Asociace občanských poraden je služba v některých krajích méně dostupná. Vyplývá to z průzkumu, které si udělala mezi poskytovateli.

„Z těch oslovených asi 10 procent advokátů, notářů, bylo ochotno zpracovat návrhy na oddlužení, stává se, že k nám chodí do poraden klienti, kteří říkají, že u těch subjektů třeba nesupěli nebo že ta služba je pro ně drahá,“ říká předseda asociace Hynek Kalvoda.

Neziskových organizací je zatím 35. Kalvoda to nepovažuje za dostatečný počet. Za pokles počtu insolvenčních návrhů může podle něj i příznivá ekonomická situace. Počet lidí v exekuci loni přesto vzrostl na 863 tisíc.

Přehled počtu podaných návrhů na oddlužení a počet povolených oddlužení (zdroj: ministerstvo spravedlnosti):

Počet podaných návrhů na oddlužení Počet povolených oddlužení 2012 25780 17979 2013 30209 22058 2014 30447 24890 2015 28467 23412 2016 26482 22287 2017 20930 19334