‚Syn je nemocný, byla jsem s ním doma, asi proto mi oddlužení nevyšlo.‘ Zájem o insolvence v Česku klesá

Ubývá lidí, kteří se chtějí oddlužit. Za prvního půl roku letos dorazilo na soudy asi 10 600 žádostí o osobní bankrot, v minulém, pandemickém roce to bylo 11 400 a předloni přes 13 000. Vyplývá to z údajů Institutu prevence a řešení předlužení. Mnohočetné nebo neřešitelné exekuce má podle institutu přes půl milionu Čechů. Podle výzkumu společnosti PAQ Research mezi 500 dlužníky pouze třetina z předlužených Čechů ví, jak do oddlužení vstoupit. Praha 18:06 18. července 2022

Většina lidí s vícečetnými exekucemi se ani nepokouší do oddlužení vstoupit. A když už o této možnosti ví, tak je odrazuje výše srážek, u malých dlužníků i výše insolvenčních poplatků a u některých lidí taky ztráta nemovitosti, přestože její cena převyšuje výši dluhu. Ukazuje to výzkum společnosti PAQ Research.

Zpřístupnit oddlužení co nejvíce lidem by se přitom podle Pavly Aschermannové z neziskové organizace Rubikon centrum vyplatilo celé společnosti.

„Většina lidí si nějak svoje živobytí zařídí, takže pro ně ta ztráta není tak velká. Ale člověk, který pracuje v šedé ekonomice, je pravděpodobně na dávkách. A neodvádí do státního rozpočtu žádné peníze,“ upozorňuje expertka a dodává:

„Jsou tam i rizika pro společnost. Lidé v šedé ekonomice častěji páchají trestné činy.“

Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje další úpravu pravidel pro oddlužení. Novela by mimo jiné měla dobu insolvence zkrátit na tři roky.

Podle Institutu prevence a řešení předlužení bylo na konci loňského roku v Česku 4,43 milionu exekucí. Mělo je 698 000 dlužníků. Z nich téměř 230 000 mělo osm a více exekučních řízení.

Příběh Veroniky

Jednou z těch, kterým by úprava pravidel pomohla, je Veronika. Má několik exekucí. „Když jsem byla mladá a hloupá, jezdila jsem načerno a bylo mi to jedno. Postupem času jsem si vzala půjčky, i kvůli bývalému příteli a bývalému manželovi. Nebylo na splácení.“

„Dětí mám šest, ale přišla jsem o ně,“ pokračuje Veronika. Na některé z nich neplatila výživné, soud jí proto odsoudil na osm měsíců podmíněně a na tři roky pod dohledem probační služby.

Právě Probační a mediační služba s ní začala řešit oddlužení a Veroniku propojila s neziskovou organizací Rubikon centrum. „Když nevyjde insolvence, budu to splácet do smrti a ještě to dopadne na moje děti,“ připouští Veronika.

Jenže insolvenční správce její oddlužení nedoporučil a soud neschválil.

Veronika tuší, proč k tomu asi došlo: „Chodím do práce, mám ji ráda. Jenže malý má sníženou imunitu, je po těžké operaci srdíčka a každou chvíli je v zimě nemocný. Každou chvíli jsem proto byla doma. A podle toho se odvíjela výplata.“

„Měla jsem slzy v očích, cítila jsem bezmoc, svázané ruce, že mi to nevyšlo,“ popisuje svoje pocity po zamítnutné insolvenci Veronika.

Podle Pavly Aschermannové z Rubikon centra by tento případ nejspíš vyřešila lepší komunikace ze strany insolvenčního správce o tom, jak bude Veronika placení zvládat. Sama Veronika se naděje na to, že se jí podaří zbavit dluhů, nevzdává. Dál chodí do práce a o insolvenci hodlá požádat znovu.