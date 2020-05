Víc než tři exekuce loni mělo 474 000 Čechů. Oddlužení je na vzestupu, experti ale čekali větší zájem

Od loňského června začalo v Česku 37 890 oddlužovacích řízení, což je meziročně o 78 procent víc. Vyplývá to z údajů insolvenčního rejstříku. Podmínky pro oddlužení se loni v červnu zmírnily. Podle údajů Institutu prevence a řešení předlužení (IPŘP) osobních bankrotů sice přibylo, stále je jich ale méně než s přísnějšími pravidly v pokrizových letech 2013 a 2014. Praha 12:28 30. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řada dlužníků nemá šanci se z dluhů vymanit. Raději pracují na černo, aby o vydělanou částku při srážkách nepřišli. Neplatí tak daně a odvody. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Loňská novela umožnila dvě varianty oddlužení. Lidé mohou buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů mohou být do tří let.

Odborníci na dluhovou problematiku očekávali, že zájem o oddlužení bude po zmírnění kritérií mnohem větší. Loni se podle údajů institutu podalo zhruba 28 700 návrhů na oddlužení, předloni 19 100. Nejvyšší počet byl v letech 2013 a 2014, kdy překračoval třicetitisícovou hranici.

Loni v květnu začalo podle insolvenčního rejstříku 1499 oddlužovacích řízení. O měsíc později jich bylo 3637 a v červenci 4318. Poté se počet opět snižoval. V dubnu a květnu se zahájilo kolem 1900 oddlužovacích procesů.

Podle mapy, kterou IPŘP vytvořil, bylo loni v osobním bankrotu celkem 116 000 lidí. Exekuce ale mělo 783 000 osob, což je téměř devět procent obyvatel Česka nad 15 let, uvádí IPŘP. Víc než tři exekuce loni mělo 474 000 lidí, víc než deset exekucí pak 157 000 lidí.

Vážný společenský problém

Podle expertů představují exekuce zásadní překážku v zaměstnávání. Řada dlužníků nemá šanci se z dluhů vymanit. Raději pracují na černo, aby o vydělanou částku při srážkách nepřišli. Neplatí tak daně a odvody. Předlužení považují odborníci za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problémů Česka, pomoci by mohlo právě oddlužení.

Šéf IPŘP Radek Hábl už dřív řekl, že by ke zmírnění negativních dopadů na ekonomiku a státní rozpočet bylo potřeba ročně v prvních letech kolem 70 000 až 100 000 insolvenčních návrhů. Měsíčně by jich tak mělo dorazit aspoň kolem 6000, uvedl Hábl.

Loni v červnu hned po zavedení mírnějších pravidel byl počet poloviční. Žádostí o osobní bankrot bylo 3135. Nejvíc jich IPŘP zaznamenal v červenci, a to 3739. Letos v únoru jich bylo zhruba o tisícovku méně - 2782. Podle statistiky institutu je celkový počet žádostí za první dva letošní měsíce proti stejné době loňska o 83 procent vyšší.

‚Oddlužovací šmejdi‘

Průměrnému dlužníkovi v oddlužení bylo podle mapy osobních bankrotů 44 let a měl deset věřitelů. Nejvyšší podíl osob v bankrotu byl v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší naopak v Praze. Minulý rok proti předloňsku stoupl mezi oddlužovanými podíl mladých od 18 do 29 let, klesl naopak podíl lidí po padesátce. Meziročně přibylo lidí v osobním bankrotu nejvíc v Praze a v Jihomoravském kraji.

Odborníci i někteří soudci opakovaně varovali zájemce o oddlužení před „oddlužovacími šmejdy“. Upozorňovali na to, že některé společnosti se snaží na dlužnících vydělat. Poradenství podmiňují zvláštní platbou, členstvím ve spolku či ve facebookové skupině.

Akreditované poradny musí službu poskytovat zdarma. Na webu www.jakprezitdluhy.cz je mapa ověřených poraden s bezplatnou pomocí. U advokáta, exekutora či insolvenčního správce se za poradenství platí 4000 korun. Manžele to stojí 6000 korun.

Podmínky oddlužení se před nedávnem znovu zmírňovaly kvůli dopadům epidemie. Dlužník například neztratí možnost oddlužení, když nebude schopen kvůli koronavirové krizi splatit aspoň 30 procent dluhu. Bude také možné požádat za určitých podmínek o přerušení procesu. Oddlužení bude i pro živnostníky.