Manželé by měli vstupovat do oddlužení společně a raději si smluvně rozdělit majetek, radí právnička

„Postrádá to trochu smysl toho oddlužení,“ hodnotí Pavla Aschermannová z neziskové organizace Rubikon Centrum. Setkává se například i s překvapenými novomanžely, kdy jeden z nastávajících vstoupí do oddlužení, jenže exekutor začne po svatbě vymáhat dluh po obou.

K podobným situacím dochází i přesto, ministerstvo spravedlnosti zastává jiný názor. „Nelze postihovat majetek manželky povinného, vůči níž nebyla dle exekučního titulu exekuce nařízena, za situace, kdy je povinný v úpadku a je mu povoleno oddlužení,“ vysvětluje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.

Je to chybu v nastavení systému, myslí si Aschermannová: „Je to nedostatek, který se stal při střetu oddlužení a exekuce. Ten by se měl vyřešit… Buď změnou insolvenčního zákona, nebo občanského soudního řádu.“

Žádné změny zákonů v této oblasti ale ministerstvo nechystá.

Právnička proto prozatím doporučuje, aby manželé vstupovali do oddlužení společně a případně si smluvně rozdělili majetek. Pokud navíc hrozí, že exekutor obstaví jednomu z páru účet, je lepší ho přestat používat.

‚Málem nás to položilo‘

Do nepříjemné situace se v průběhu koronavirové krize dostal i pár z jižní Moravy. Manželé se před několika lety dostali do problémů kvůli podnikání ve stavebnictví a autodopravě. Každý zvlášť vyhlásili osobní bankrot. Zatímco ženu soud v březnu oddlužil, muž má splácet ještě necelý rok.

„V květnu se ale manželce na účtu objevila exekuce na necelých 16 tisíc korun – to je nezabavitelná částka, která mi zůstává na živobytí. A toho exekutora nezajímá, jestli máme co jíst, prostě to bylo strženo,“ tvrdí muž, který nechtěl uvést své jméno.

„Skutečnost, že došlo ke splnění oddlužení a osvobození manžela povinného od placení pohledávek, není skutečností, která by bránila postihu účtu manželky povinného,“ brání se exekutorský úřad.

Celou reportáž si poslechněte na audiozáznamu.