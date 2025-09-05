Odlišnost, uniformita a stálost. Nové odrůdy vína prověřují odborníci na Načeratickém kopci ve Znojmě
Načeratický kopec ve Znojmě se může pyšnit možná nejzajímavější vinicí u nás. Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského tam totiž prověřují nově vyšlechtěné odrůdy révy před tím, než je šlechtitelé smí nechat zapsat do státní odrůdové knihy. Rukama odborníků už prošly stovky odrůd.
„Já konkrétně dělám zkoušky: Odlišnost, uniformita, stálost. Pozoruji 44 znaků révy, začíná se rašením,“ popisuje pro Český rozhlas Brno Jitka Nezvalová z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Do vinice na Načeratickém kopci chodí prakticky každý den.
Odborníci na Načeratickém kopci ve Znojmě testují nové odrůdy vína. Základní pravidlo je, aby byly dostatečně odlišné od už existujících odrůd
Aktuálně testuje osm nových odrůd, ze kterých by šlechtitelé rádi vyráběli víno. Základní pravidlo je, aby byly nové odrůdy dostatečně odlišné od těch už existujících. „Hodnotíme velikost listů, puchýřovitost, tvar. A u bobulí hodnotíme například barvu, chuť, konzistenci, tuhost slupky, velikost bobule,“ dodává.
Všechny odrůdy musí kromě kontrol ve vinicích projít testy v laboratoři a taky degustací vína, které se z nich vyrobí.
„Jsme jediný útvar v republice, který registraci dělá. Na základě toho se odrůda sedm let zkouší, kde se navrhne Národnímu odrůdovému úřadu k registraci,“ říká vedoucí oddělení vinohradnictví Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivan Budín.
Nové odrůdy vinaři šlechtí hlavně kvůli lepší odolnosti, ale taky větším výnosům a novým chutím. Úspěšné registrace se pak dočká většina z nich. Mezi ty nejnovější patří třeba odrůdy Muskana, Riesling Gris nebo Marcus Blanc.
„Musím pochválit šlechtitele, protože prakticky až na úplné výjimky 99 procent odrůd opravdu projde registračním řízením, protože šlechtitel si tu selekci udělá už u sebe,“ přibližuje Budín.
Všechny úspěšné odrůdy pak ještě asi deset let zůstávají tady na Načeratickém kopci v takzvaném udržovacím šlechtění. Dohromady se tak zdejší vinohradníci starají o 368 různých odrůd vinné révy.