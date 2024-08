Odložení digitalizace by Česku způsobilo ještě větší hospodářské škody, tvrdí Bartoš. Rezignaci nezvažuje

Odložení digitalizace stavebního řízení by způsobilo vetší hospodářské škody než její spuštění v současné podobě. Důvodem je, že peníze na digitalizaci a urychlení stavebního řízení bylo možné čerpat z Národního plánu obnovy, tedy evropských zdrojů, podmínkou bylo spuštění systému ve třetím čtvrtletí letošního roku, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce České televize vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Praha 14:37 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O rezignaci kvůli současnému stavu stavebního řízení Bartoš nepřemýšlel | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S novými systémy mají úředníci, stavebníci a projektanti problém od jejich spuštění 1. července. Bartoš v České televizi zopakoval, že kvůli tomu nezvažuje rezignaci na ministerskou funkci.

„V NPO (Národní plán obnovy) bylo urychlení stavebního řízení identifikováno jako věc, která se má (v ČR) změnit, a klíčové datum pro to, aby se to mohlo stát, bylo spuštění digitálních systémů ve třetím čtvrtletí roku 2024,“ řekl Bartoš. Nesplněním by zároveň byly ohroženy veškeré milníky NPO.

Z toho důvodu ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nový stavební zákon rozfázovalo a pro infrastrukturní stavby, tedy například pro dálnice a energetické stavby, začal platit už od 1. ledna letošního roku.

Národní plán obnovy připravila Evropská unie v souvislosti s koronavirovou pandemií. Je to plán reforem a investic, které využívají peníze z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Členským státům EU má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit ekologickou a digitální transformaci ekonomik.

Například loni získala Česká republika prostřednictvím NPO téměř 40 miliard korun. Ty podle ministerstva financí bude stát nadále využívat především k modernizaci a digitalizaci a ke snižováním byrokratické zátěže.

Finanční dopad digitalizace

Ekonomové se rozcházejí v pohledu na finanční dopad způsobený digitalizací stavebního řízení a jejími problémy. Zatímco analytik Datarun Petr Bartoň už dříve vyčíslil možné ekonomické ztráty kvůli potížím s přechodem na digitální systém na 770 milionů korun denně, vedoucí analytického útvaru MMR Libor Dušek (Piráti) s odkazem na dopadovou studii k novému stavebnímu zákonu z roku 2020 uvedl, že digitalizace zvýší ekonomické přínosy ročně o 7,1 miliardy korun, tedy zhruba o 20 milionů Kč denně.

Analytik BHS a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček soudí, že současné potíže ztráty vytvářejí, do budoucna se ale funkčnost systému zlepší, což nynější ztráty vymaže.

O rezignaci kvůli současnému stavu stavebního řízení Bartoš nepřemýšlel. Problém by to neřešilo a považoval by to za útěk od rozdělané práce. Totéž si myslí premiér Petr Fiala (ODS). Bartošův odchod by podle něj nevedl k řešením problémů, řekl v neděli v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na Prima CNN News.

Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla zatím nelze škody způsobené špatně fungující digitalizací vypočítat. Ani on si nemyslí, že by teď měl Bartoš odejít z postu ministra pro místní rozvoj.