Klienti ČEZu s vysokými zafixovanými cenami elektřiny budou moci od smlouvy bezplatně odstoupit

Energetická firma ČEZ umožní některým svým klientům, aby bez sankce odstoupili od smlouvy. Týkat se to má těch, kteří mají zafixované vysoké ceny elektřiny a plynu nad vládními stropy i na rok 2024. Stropy totiž platí jen do konce roku a od ledna by tak čekalo až 160 tisíc zákazníků ČEZ prudké zdražení. Místo toho jim společnost nabídne novou fixaci s postupně klesající cenou, potvrdil mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

