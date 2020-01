Exšéf telekomunikačního úřadu zvažuje, že se bude bránit proti odvolání. ‚Platná je moje rezignace,‘ tvrdí

Bývalý šéf Českého telekomunikačího úřadu Jaromír Novák podle zjištění Radiožurnálu zvažuje, že se bude bránit proti svému odvolání. Na post rezignoval v pondělí, jelikož nesouhlasil s úpravou podmínek aukce frekvencí pro dalšího operátora. Kabinet ale Nováka na schůzi odvolal k dřívějšímu datu a místo něho dosadil radní úřadu Hanu Továrkovou. Server Lupa.cz napsal, že odvolání proběhlo v rozporu se zákonem, proto není platné. Praha 13:14 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý šéf Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák | Zdroj: Český telekomunikační úřad

„To, co je určitě platné a účinné, je moje rezignace. Zda nezákonné odvolání napadnu, ještě diskutuji se svými právníky,“ řekl Novák Radiožurnálu s tím, že rozhodnutí by mělo padnout do dvou týdnů.

Podle serveru Lupa.cz je základním problémem fakt, že kabinet odvolal Nováka jen z funkce předsedy Rady ČTÚ a ponechal ho ve funkci jejího řadového člena. Zákon ovšem připouští jen jednu možnost, jak může předseda skončit, a to tak, že zanikne jeho členství v radě.

Resort průmyslu a obchodu, který vede Karel Havlíček (za ANO), podle článku nesplnil ani další náležitost. Podle zákona musí odvolanému radnímu v den odvolání doručit zdůvodnění, které musí také zveřejnit.

Kvůli těmto pochybnostem podle serveru mohou být v budoucnu rozhodnutí ČTÚ napadnutelná, uvedl server.

Ministerstvo tvrdí, že odvolání bylo v pořádku – Novákovi podle mluvčí Štěpánky Filipové odeslalo dopis hned po pondělním zasedání, odůvodnění nicméně nezveřejnilo.

„Jaromír Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. Právní akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem Rady a jiné v souvislosti s předsedou Rady,“ sdělila Lupě Filipová.

Střet zájmů

I přes pochybnosti o platnosti odvolání a jmenování nové ředitelky Novák v pondělí sám na funkci předsedy i člena Rady v pátek rezignoval.

Pochybnosti panují i kolem Hany Továrkové, která porušila podle předběžného posouzení ministerstva spravedlnosti zákon o střetu zájmů. Továrková podle veřejných registrů stále figuruje v desítce firem, což by podle zákona neměla, upozornil Deník N.

Podle Havlíčka už Továrková zahájila kroky k ukončení svého angažmá v uvedených společnostech.

Členkou Rady ČTÚ se stala loni v listopadu, čímž se na ni začal vztahovat zákon o střetu zájmů. Vzhledem ke své funkci by neměla podnikat, sedět v představenstvu nebo dozorčích radách firem nebo být někde zaměstnaná.