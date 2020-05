Dovoz ojetin klesl meziročně o 23 procent. Z hlediska kvality trhu je to pozitivní, tvrdí ředitelka autobazaru

Dovoz ojetých osobních aut klesl od ledna do konce dubna meziročně o 23 procent na 44 299 vozů. V samotném dubnu byl pokles dovozů kvůli opatřením proti koronaviru nižší o 53 procent, když bylo registrováno 7254 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Průměrné stáří dovezených vozů bylo 10,4 roku. Praha 8:15 10. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrné stáří dovážených vozů bylo 10,4 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let byl téměř 52 procent | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Nejvíce dováženou značkou z druhé ruky je tradičně Škoda s 9686 vozy, následuje Volkswagen s 9449 vozy a třetí je s importem 3800 aut Ford. Na dalších místech jsou prémiové značky BMW a Audi. Češi si dovezli také 24 ojetých Ferrari, 18 Maserati, osm vozů Rolls-Royce nebo čtyři Lamborghini.

Dubnový pokles je podle generální ředitelky AAA Auto Karolíny Topolové podobný, jako uprostřed nejhlubší ekonomické krize v únoru 2009. „Z hlediska kvality trhu je to jednoznačně pozitivní vývoj, který by bylo dobré udržet. Navíc hrozí, že pokud Německo zavede šrotovné, mohou se k nám opět začít dostávat falešně zlikvidované a opět zlegalizované ojetiny, jako při minulé vlně,“ uvedla.

Změna ekologických poplatků

Průměrné stáří dovážených vozů bylo 10,4 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let byl téměř 52 procent. „Není špatné dovážet auta ze západu, ale nedává smysl vozit do Česka rachotiny starší deseti let, které jsou nejčastěji přetočené a po bouračkách,“ uvedl předseda Asociace obchodu ojetými automobily Jiří Grund. Připomněl, že ve Sněmovně leží pozměňovací návrh na změnu ekologických poplatků. Pokud by se na vozy starší deseti let, tedy plnící normu Euro 3 a Euro 4, vztahoval ekologický poplatek za přihlášení auta do registru vozidel v řádu jednotek tisíců korun, bude to podle něj dovozce motivovat k tomu dovážet vozy mladší a čistší.

Poplatky se podle Topolové nezvyšovaly od roku 2009 a vzhledem ke konstrukci jejich výpočtu ztratily účinnost a dovozu aut starších deseti, patnácti či dokonce i dvaceti let už nebrání.

Prodej nových osobních aut na českém trhu se v dubnu kvůli opatřením proti koronaviru i celkově nižší poptávce propadl o 53 procent na 10 679 vozů. Za čtyři měsíce trh klesl o 26,3 procenta na 60 873 prodaných automobilů.