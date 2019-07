OKD loni vydělalo 1,3 miliardy. Je to méně než o rok dříve a objem těžby se má snižovat dál

Společnost OKD loni vydělala 1,3 miliardy korun čistého zisku. Vyplývá to z její výroční zprávy, kterou zveřejnila na svém webu. V tržbách firmy dosáhly 13,8 miliardy korun. Podle premiéra Andreje Babiš (ANO) by těžba mohla pokračovat až do roku 2030. Z vyjádření šéfa představenstva OKD ve výroční zprávě však vyplývá, že žádné rozhodnutí zatím firma nepřijala a platí horizont roku 2023.

