Mezi oligarchy na americkém blacklistu je i majitel kunovického Letu

Na seznamu vlivných ruských oligarchů s majetkem přes miliardu dolarů, před kterými nedávno varovala americká administrativa, je i hlavní vlastník největšího výrobce civilních letadel v České republice - společnosti Aircraft Industries známé jako Let Kunovice. Iskander Machmudov firmu ovládá přes hutnický koncern UGMK, a to od roku 2013. Kunovický výrobce letadel přitom obchoduje mimo jiné i s českou armádou. Zjistil to Radiožurnál. Kunovice 6:00 5. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo L-410 | Foto: Kirill Naumenko - Moscow City Spotters | Zdroj: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

„V tuto chvíli má ministerstvo obrany se společností Aircraft Industries jednu servisní rámcovou smlouvu, a to na servis a podporu provozu letounu L-410. Tato rámcová smlouva na období od roku 2016 do roku 2021 je plněná bez problémů,“ řekla Radiožurnálu k zakázce za více než 150 milionů korun na servis osmi letadel mluvčí resortu obrany Jana Zechmeisterová.

Letoun L-410 Malý civilní dopravní letoun L-410, který se v Kunovicích na Uherskohradišťsku vyrábí už od 70. let minulého století, v současné době se již ale kompletuje ve filiálce v ruském Jekatěribnurgu. Tzv. turbolet z Kunovic je specifický tím, že dokáže fungovat v extrémních klimatických podmínkách a třeba k přistání mu stačí velmi krátká a také nezpevněná přistávací dráha. I proto je dlouhodobě oblíbený právě v Ruské federaci a dalších postsovětských republikách. Ruská armáda nedávno ohlásila nákup osmnácti kusů tohoto letounu, ta česká dlouhodobě provozuje osm turboletů.

Smlouvu na údržbu jednoho dalšího letounu má pak Aircraft Industries podle veřejného registru smluv se státním podnikem LOM Praha.

Do budoucna možný problém

Přítomnost ruského kapitálu ve strategických společnostech obchodujících se státem přitom podle šéfky sněmovního branného výboru Jany Černochové z ODS může do budoucna představovat problém.

Podle armádní expertky občanských demokratů by proto měly tuzemské úřady situaci společně řešit. Na místě by podle ní byla spolupráce resortů zahraničí, obrany a průmyslu a obchodu.

„Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli třicet let po revoluci není čas na to, aby Česká republika usilovala legálními cestami, tedy žádným vyvlastňováním, aby nakoupila dostatek akcií těchto strategických společností,“ konstatovala Černochová.

Je přesvědčena, že stát by měl ve vybraných firmách s ruským kapitálem získat do budoucna vliv a kontrolu. „Aby to nevyvolávalo nějaké otazníky mezi našimi spojenci,“ doplnila šéfka branného výboru.

USA vše bedlivě sledují

Ve Spojených státech jsou přitom obchody aliančních spojenců s kýmkoliv ze seznamu podle všeho doslova pod drobnohledem. Radiožurnálu to potvrdil například Petr Kolář, bývalý velvyslanec České republiky ve Washingtonu a později i v Moskvě.

'Oligarchové využívají unii jako pokladnu.' Europoslanci jsou znepokojeni čerpáním dotací v Maďarsku Číst článek

„Prostě si musíme být vědomi toho, že pokud i stát dělá obchod s někým na tomto seznamu, tak to někdo někde registruje,“ konstatoval.

Skutečný problém by podle něj představovala např. situace, kdy by z České republiky putovalo do Ruska zboží zatížené oficiálními spojeneckými sankcemi. Případně zbraně nebo další výrobky, které by Rusko mohlo v případném konfliktu využít proti západním spojencům.

Samotný fakt, že klíčový člen NATO bedlivě sleduje, s kým jeho alianční partneři obchodují, nicméně podle něj aktuálně neznamená žádný zákaz jakýchkoliv dalších kontraktů.

„Jedním z cílů tohoto seznamu má být určité vysílání signálu,“ poznamenal bývalý diplomat.

Odradit spojence od obchodů

Seznam vlivných politiků a oligarchů zveřejnilo americké ministerstvo financí koncem ledna, a to podle zákona o sankcích přijatého v loňském roce. Spojené státy v této souvislosti oficiálně deklarují, že jeho účelem je mimo jiné odradit spojence od obchodů s ruským zbrojním průmyslem.

„Domníváme se, že od zavedení této legislativy upustily zahraniční vlády od plánovaných nebo už ohlášených nákupů ruských obranných prostředků za miliardy dolarů,“ řekl Radiožurnálu mluvčí americké ambasády v Praze Ed Findlay.

'Nadhodnocené položky, nejasný žadatel.' Posudky upozorňovaly ROP Střední Čechy na rizika farmy Čapí hnízdo Číst článek

Zároveň dodal, že záměrem USA nebylo omezování alianční partnerů. Spojené státy podle něj vnímají, že někteří spojenci mají armádní techniku původem ze Sovětského svazu a je tak potřeba ji udržovat v provozu i přes kontrakty s firmami některých ze zmíněných oligarchů.

S dalšími kontrakty armáda nepočítá

Jak se k zahrnutí svého většinového majitele na americký blacklist staví sama společnost Aircraft Industries, není jasné. Generální ředitelka společnosti Ilona Plšková na dotazy Radiožurnálu zaslané e-mailem odmítla odpovědět.

Ministerstvo obrany každopádně podle své mluvčí další spolupráci s Aircraft Industries nad rámec stávající smlouvy neplánuje

„Zároveň také platí, že podpora provozu letounu L-410 může být později zajištěna jiným subjektem,“ poznamenala Zechmeisterová.

Okolnosti související s vlastnickou strukturou Aircraft Industries podle ní ministerstvo obrany vnímá, komentář v tomto směru prý ale přísluší resortu zahraničních věcí.

Jeho mluvčí Michaela Lagronová se však v oficiálním stanovisku omezila pouze na konstatování, že seznam souvisí jen s americkou vnitrostátní legislativou a nepředstavuje tak jakékoliv omezení.

Komplikace

Přestože seznam není sankční, tak zejména zmíněným byznysmenům může například zkomplikovat podnikání na západě. Banky se totiž mohou zdráhat poskytovat jim úvěry a pod drobnohledem podle všeho budou také jejich finanční transakce.

Putin: Ve vedení státu musí být zdravá konkurence. Problém oligarchů tak naléhavý není Číst článek

Obchodními aktivitami a bankovními transakcemi nejen Iskandera Machmudova, ale i dalších oligarchů působících v České republice, se ostatně bude zabývat specializovaný Finančně analytický úřad. Radiožurnálu to potvrdil jeho ředitel Libor Kazda: „Lze říct, že se tomu samozřejmě věnujeme, jsou to otevřené zdroje a jsou to pro nás určitě cenné informace.“

Kazda také doplnil, že úřad v souvislosti se zveřejněným seznamem spolupracuje s tuzemskou kontrarozvědkou, tedy Bezpečností informační službou.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha potvrdil, že tajná služba se americkými poznatky o ruských VIP byznysmenech detailně zabývá.

„Spojené státy jsou jedni z našich nejvýznamnějších spojenců a jejich informace jsou pro bezpečnost České republiky vždycky klíčové. Ten zveřejněný seznam potvrzuje i naše poznatky,“ řekl Radiožurnálu bez dalších podrobností.

Celkem je na černé listině zveřejněné americkým ministerstvem financí více než 90 ruských oligarchů s majetkem dosahujícím u každého z nich až miliardy dolarů. Ale také více než 100 politiků včetně pruského premiéra Dmitrje Medvěděva nebo ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Sídlo Let Kunovice | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Další oligarchové ze seznamu s obchodními vazbami na Českou republiku:

Oleg Bojko: Hazardní magnát kontroluje přes Lotyšskou skupinu 4finance společnost Zaplo, která v Česku poskytuje nebankovní půjčky. V roce 2008 Český rozhlas informoval, že Bojko stál také za sítí českých heren Grand Prix

Hazardní magnát kontroluje přes Lotyšskou skupinu 4finance společnost Zaplo, která v Česku poskytuje nebankovní půjčky. V roce 2008 Český rozhlas informoval, že Bojko stál také za sítí českých heren Grand Prix Jelena Baturinová: První ruská miliardářka a manželka někdejšího starosty Moskvy Jurije Lužkova. Vybudovala rozsáhlý hotelový a také stavební byznys, který řídí z Londýna. V Karlových Varech tato nejbohatší Ruska vlastní pětihvězdičkový hotel.

První ruská miliardářka a manželka někdejšího starosty Moskvy Jurije Lužkova. Vybudovala rozsáhlý hotelový a také stavební byznys, který řídí z Londýna. V Karlových Varech tato nejbohatší Ruska vlastní pětihvězdičkový hotel. Vladimír Jevtušenkov: Magnát spjatý rovněž s kariérou moskevského starosty Jurije Lužkova. Jevtušenkovova žena Natalia je sestrou Jeleny Baturinové. Jevtušenkov vlastní největšího ruského mobilního operátora MTS. Před čtyřma lety projevil v České republice zájem o koupi největší tuzemské telekomunikační společnosti Telefónika. Také Jevtušenkov vlastní luxusní hotel v Karlových Varech. Miliardové zisky v Česku pak vykazovala IT společnost Strom Telecom, kterou Jevtušenko ovládal přes holding AFK Sistěma.

Magnát spjatý rovněž s kariérou moskevského starosty Jurije Lužkova. Jevtušenkovova žena Natalia je sestrou Jeleny Baturinové. Jevtušenkov vlastní největšího ruského mobilního operátora MTS. Před čtyřma lety projevil v České republice zájem o koupi největší tuzemské telekomunikační společnosti Telefónika. Také Jevtušenkov vlastní luxusní hotel v Karlových Varech. Miliardové zisky v Česku pak vykazovala IT společnost Strom Telecom, kterou Jevtušenko ovládal přes holding AFK Sistěma. Vagit Alekperov: Šéf ruského Gigantu Lukoil, jehož českou pobočku řídil nynější prezidentův poradce Martin Nejedlý. Ruský holding např. za českou pobočku uhradil více než třicetimiliónovou pokutu související se sporem okolo prodeje leteckého oleje ze strategických zásob. Nejedlý splacením pokuty splnil podmínku prezidenta Miloše Zemana pro setrvání ve funkci jeho hlavního poradce. Vlastníkem necelých deseti procent akcií Lukoilu je pak další ruský miliardář zanesený na americkém seznamu, tedy Leonid Fedun.

Šéf ruského Gigantu Lukoil, jehož českou pobočku řídil nynější prezidentův poradce Martin Nejedlý. Ruský holding např. za českou pobočku uhradil více než třicetimiliónovou pokutu související se sporem okolo prodeje leteckého oleje ze strategických zásob. Nejedlý splacením pokuty splnil podmínku prezidenta Miloše Zemana pro setrvání ve funkci jeho hlavního poradce. Vlastníkem necelých deseti procent akcií Lukoilu je pak další ruský miliardář zanesený na americkém seznamu, tedy Megdet Rakhimkulov: Ruský miliardář, který původně působil v plynárenském kolosu Gazprom. Po odchodu z jeho struktur se usadil v Maďarsku. Spolu se svými syny je přitom významných akcionářem největší maďarské komerční banky OTP. Přes ni pak podle dostupných informací ovládá také část akcií maďarského ropného koncernu MOL. Ten působí i v České republice, kde provozuje síť čerpacích stanic. V roce 2014 přitom MOL v České republice převzal tuzemská aktiva ruského Lukoilu. Přímo v České republice byl Rakhimkulov dlouhodobě společníkem firmy Pragaz.

Ruský miliardář, který původně působil v plynárenském kolosu Gazprom. Po odchodu z jeho struktur se usadil v Maďarsku. Spolu se svými syny je přitom významných akcionářem největší maďarské komerční banky OTP. Přes ni pak podle dostupných informací ovládá také část akcií maďarského ropného koncernu MOL. Ten působí i v České republice, kde provozuje síť čerpacích stanic. V roce 2014 přitom MOL v České republice převzal tuzemská aktiva ruského Lukoilu. Přímo v České republice byl Rakhimkulov dlouhodobě společníkem firmy Pragaz. Gennadij Timčenko : Bývalý spoluvlastník obchodní společnosti Gunvor. S majetkem, který podle časopisu Forbes přesahuje 16 miliard dolarů, je jedním z nejbohatších Rusů vůbec. Svůj podíl prodal jen den předtím, než se v roce 2014 ocitl na americkém sankčním seznamu. Pobočka Gunvoru působí podle obchodního rejstříku od roku 2010 i v České republice.

: Bývalý spoluvlastník obchodní společnosti Gunvor. S majetkem, který podle časopisu Forbes přesahuje 16 miliard dolarů, je jedním z nejbohatších Rusů vůbec. Svůj podíl prodal jen den předtím, než se v roce 2014 ocitl na americkém sankčním seznamu. Pobočka Gunvoru působí podle obchodního rejstříku od roku 2010 i v České republice. Michail Fridman: Ruský oligarcha původem z Ukrajiny, který podle časopisu Forbes disponuje majetkem přes 15 miliard dolarů. Je mimo jiné jedním ze spoluzakladatelů a spolumajitelů skupiny Alfa Group. Ta přes společnost ABH Holdings v roce 2015 vyjednávala o koupi internetové nízkonákladové banky Zuno působící v České republice a na Slovensku, nakonec ale od nákupu ustoupila. S Českou republikou je spojená i Alfa Bank z mateřského koncernu, jejíž vedení po Fridmanovi převzal v roce 2008 bankéř Petr Šmída. Alfa Bank v minulosti úvěrovala např. ústeckou Setuzu, a to v době, kdy ji skrytě ovládal kontroverzní podnikatel František Mrázek.

Ruský oligarcha původem z Ukrajiny, který podle časopisu Forbes disponuje majetkem přes 15 miliard dolarů. Je mimo jiné jedním ze spoluzakladatelů a spolumajitelů skupiny Alfa Group. Ta přes společnost ABH Holdings v roce 2015 vyjednávala o koupi internetové nízkonákladové banky Zuno působící v České republice a na Slovensku, nakonec ale od nákupu ustoupila. S Českou republikou je spojená i Alfa Bank z mateřského koncernu, jejíž vedení po Fridmanovi převzal v roce 2008 bankéř Petr Šmída. Alfa Bank v minulosti úvěrovala např. ústeckou Setuzu, a to v době, kdy ji skrytě ovládal kontroverzní podnikatel František Mrázek. Alexej Gromov: Blízký spolupracovník Vladimira Putina, který podle dostupných informací v osmdesátých letech působil jako sovětský diplomat na konzulátu v Karlových Varech a posléze jako atašé na sovětské ambasádě v Praze. V první polovině 90. let pak působil jako diplomat na ruské ambasádě v Bratislavě. Mluví plynně česky.