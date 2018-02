Na olympijských hrách chtějí vydělat i obchodníci. Za použití symbolů musí zaplatit miliony

O tom, kdo může ke svým kampaním využívat olympijské symboly - jako jsou kruhy, vlajka nebo třeba hymna - rozhoduje mezinárodní olympijský výbor.

Značka je navíc chráněná zákonem. Sponzoři tak mají přesně stanovená pravidla, jak a kde můžou se značkou pracovat. Právě pětice barevných kruhů patří k nejdražším obchodním známkám světa.

To potvrzuje i majitel agentury Raul a člen Českého olympijského výboru Marek Tesař. „Pětice kruhů je opravdu astronomicky drahá. Český olympijský výbor má možnost nabídnout partnerům pouze Český olympijský tým. A to je otázka milionů - podle toho v jakých pozicích jsou generální partneři a oficiální partneři. A tam je to u toho generálního řádově vyšší,“ řekl Radiožurnálu Tesař.

Jen pro zajímavost - třeba při letní olympiádě v Londýně firmy zaplatily za práva zhruba 200 milionů dolarů.

Olympijské klobásy

Firmám se ale vyplatí do partnerství investovat. Zvyšují si tím totiž reputaci, a to nejen u zákazníků, ale i obchodních partnerů. Sponzorství letos uzavřelo celkem jedenáct firem.

Jsou ale i obchodníci, kteří se snaží na olympiádě přiživit. Za zneužití značky jim hrozí vysoké pokuty. V minulosti tomu bylo například ve Velké Británii, kdy místní řeznictví prodávalo klobásy ve tvaru olympijských kruhů. Protože firma nebyla oficiálním partnerem, musela zaplatit pokutu 30 tisíc liber (přes 850 tisíc korun).

Klíčovou součástí olympijských her je taky merchandising. O olympijské kolekce bývá obrovský zájem. Jen třeba při letních hrách v Londýně v roce 2012 se obchodním hitem staly holínky českého týmu. Během několika dní byly všechny vyprodané.

Olympijský výbor utržil z kolekce miliony korun. Prodejci zboží s olympijskou tematikou ale také riskují, dodává šéfredaktor MarketingSalesMedia Daniel Köppl. „Můžete brutálně prodělat, protože velkou nevýhodou olympiády je, že je to sezonní událost, podobně jako třeba Vánoce nebo Velikonoce. To znamená, že máte velmi ohraničený moment, kdy musíte dané výrobky prodat,“ popsal Köppl.

Letos výbor sází na prodej čepice Raškovky v barvách trikolory. Doteď už lidé nakoupili desítky tisíc kusů.