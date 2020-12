Jednorázové, zpáteční i traťové. Jednotné jízdné se od neděle rozšíří na většinu vlaků

Od neděle bude možné na železnici téměř ve všech spojích různých dopravců jezdit na jedinou jízdenku. Jednotné státní jízdné OneTicket bude platit ve všech vlacích s výjimkou komerčních spojů typických například pro trať Praha-Ostrava. Komerční linky by se do systému měly přidat v příštím roce. Oznámilo to v pátek ministerstvo dopravy.

Praha 13:44 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít