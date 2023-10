Stížností na online tržiště přibývá. Někteří prodejci se neoprávněně snaží krátit záruční lhůty

Při nákupech na internetu by měli být lidé obezřetní, nově totiž mohou nakupovat přes online tržiště. Tedy velké firmy, jako Allegro nebo Kaufland, které zprostředkovávají zboží od zahraničních prodejců. Jejich zákazníci to ale často netuší. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu v posledních dvou měsících roste počet stížností na takové nákupy, někteří zahraniční prodejci se dokonce snaží krátit záruční lhůtu na zboží. Na to ale nemají právo.

Praha 18:19 16. října 2023