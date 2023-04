Pohonné hmoty zdraží v Česku o korunu na litr do konce dubna, OPEC totiž snížil svoje limity, říká expert

Od května do konce roku se sníží těžba ropy o dalších 11,15 milionu barelů denně, aby se podpořila stabilita trhu. Překvapivý krok v neděli oznámila skupina OPEC+. Rozhodnutí má zvýšit ceny ropy. Očekávalo se, že skupina se bude držet snížení o 2 miliony barelů denně, na kterém se dohodla koncem loňska. „Saudská Arábie dokázala přesvědčit ostatní členy,“ říká pro Český rozhlas Plus analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Rozhovor Praha 21:28 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od května do konce roku se sníží těžba ropy o dalších 11,15 milionu barelů denně (ilustrační foto) | Foto: SatyaPrem | Zdroj: Pixabay

Jaké důsledky kromě očekávaného zdražení ropy tento krok bude mít? Jde skutečně o stabilizaci cen?

Ano, kartel OPEC se dlouhodobě vyjadřoval tak, že pro něho je ideální cena přes 80 dolarů za barel (1720 korun), spíš míří do rozmezí 90 až 100 dolarů za barel (1935 až 2150 korun). Momentálně je cena ropy na úrovni 85 dolarů (1830 korun), zdražení od neděle je na úrovni pěti dolarů za barel.

Uvidíme, zda ještě v budoucnosti přistoupí kartel k nějakému dalšímu snížení těžebního limitu, to samozřejmě není vyloučené. Kdyby se cena zase obrátila směrem dolů, tak by kartel chtěl určitě ještě přispět dalším snížením těžebního limitu.

Na druhé straně snížení přišlo v důsledku toho, že nastal vydatný pokles cen ropy a tedy i pohonných hmot. Například když se podívám do České republiky, tak tady nafta klesla od začátku roku o 2,80 koruny, u benzínu nastalo přibližné zdražení o 60 halířů na litr.

Přímý dopad zvýšení cen ropy na pohonné hmoty je takový, že nastane zvýšení cen, ale mělo by být na úrovni přibližně jedné koruny na litr do konce dubna.

Co k samotnému rozhodnutí OPEC vedlo a jaká byla motivace jednotlivých zemí a které se na tom snížení podílí nejvíce?

Jak jste uvedla, tak toto rozhodnutí bylo překvapivé, nečekalo se, že OPEC k němu přistoupí, protože ani nebyly indicie. Vždy, když kartel OPEC přijímá nějaké rozhodnutí, která jsou pravidelně na jednoměsíční nebo dvouměsíční bázi, tak už dopředu se diskutuje o tom, že by mohl být těžební limit snížený, případně zvýšený. Teď nebyly ani tyto indicie, proto to bylo dost překvapivé.

Ale co se týká snižování limitu, tak nejaktivnější byla v minulosti Saudská Arábie, protože je to i největší člen kartelu OPEC a dodává přibližně třetinu jeho produkce, takže má i nejsilnější slovo. A zdá se, že ve svých vyjednáváních právě Saudská Arábie dokázala přesvědčit ostatní členy, aby se ke snížení těžebního limitu také připojili.

Narušení vztahů

Co toto rozhodnutí udělá se vztahy mezi Rijádem a Washingtonem, protože i Washington už v minulosti apeloval na nesnižování těžby o takovou míru, jako vidíme teď v tom rozhodnutí. Dá se předpokládat, že ty vztahy se nějak dál naruší?

Ano, dá se to trochu předpokládat, je tam nějaká neshoda, protože situace Spojených států je nevýhodná v tom, že v posledních kvartálech ve velkém vyprodávali svoje strategické rezervy ropy a ropných produktů a zásoba ropy ve Spojených státech je na nejnižší úrovni za 40 nebo 50 let.

A očekávalo se, že by Spojené státy měly využít nízkou cenu, kterou jsme mohli vidět v uplynulých týdnech a že by znovu doplňovali ropu. Teď se ale zdá, že Saudské Arábii došla trpělivost s vyjednáváním a rozhodli se takto snížit limit a tím pádem bude pro Spojené státy o mnoho složitější doplňovat si svoje strategické rezervy, které jsou velmi nízké.

OPEC+ zahrnuje kromě členů Organizace zemí vyvážejících ropu i Rusko, takže jaké vztahy mají členové s Ruskem? Stalo se to, co Spojené státy předpokládali, že spojenectví se oslabí?

Myslím si, že se spojenectví nijak neoslabilo. Rusko a Saudská Arábie spolupracují a jejich politika je poměrně propojená, takže k oslabení jejich spojenectví nedošlo.