Embargo na ruskou ropu schválila Unie už v létě, šest měsíců se měnila logistika, míní diplomat

Začíná velký test schopnosti Západu reálně uškodit Rusku, napsal na twitterovém účtu zvláštní velvyslanec Česka pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška. Od pondělí totiž platí embargo na dovoz ruské ropy tankery a zároveň cenový strop na tuto surovinu. Česko a další země mohou ale dál čerpat ruskou ropu z ropovodu Družba. „OPEC se na ničem nedohodl, to je pro Rusko prohra," říká Bartuška v rozhovoru pro Český rozhlas. Rozhovor Praha 13:07 5. prosince 2022

Dovoz ruské ropy do Evropské unie, který v pondělí z velké části končí, býval významný. Jak se tedy Unie na 5. prosince připravila?

Šestý balíček sankcí, který teď vstupuje v platnost, byl schválen v červnu letošního roku a to až po dlouhých diskusích jak mezi členskými státy, tak hlavně s exportéry a obchodníky s ropou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se zvláštním velvyslancem Česka pro otázky energetické bezpečnosti Václavem Bartuškou.

Ti v zásadě řekli, že jsou schopni ruskou ropu nahradit a že potřebují zhruba šest měsíců na změnu logistiky napříč celým světem, proto embargo začíná 5. prosince. Evropa je nachystaná. Větší krok ale přijde 5. února příštího roku, kdy končí dovoz produktů z Ruska, čili dieselu a benzinu, do EU. To bude složitější, než náhrada ropy.

Čekáte, že od února nastanou problémy i pro Česko? Jak varuje třeba Unie nezávislých petrolejářů.

Nikdo neví, co se odehraje do února příštího roku, protože klíčovou pozici v tomto případě nebude mít Rusko, ale OPEC, tedy kartel zemí, které vyvážejí ropu. Včera (v neděli) se OPEC včetně spojenců, tzv. OPEC plus, mimořádně sešel ve Vídni, ale nakonec nerozhodli o ničem, což je zajímavé sdělení pro celý svět.

Dohodli se, že zatím ponechají těžební limity beze změny.

Jinými slovy nedohodli se na ničem. Což je pro Rusko prohra, myslím, že očekávají větší podporu od Saúdů a dalších zemí. Pokud by ale uprostřed zimy Saúdové nebo OPEC rozhodli, že utáhnou šrouby, bude to pro Evropu složité.

Když se ještě zaměříme na to částečné unijní embargo na ruskou ropu, ze kterého má mimo jiné Česko kvůli ropovodu Družba až do poloviny roku 2024 výjimku, jak se zatím Česká republika na fungování bez ruské ropy připravuje?

Už během léta jsme získali souhlas zemí, které provozují ropovod TAL, což jsou Itálie, Rakousko a Německo. Ten napájí náš západní ropovod z Ingolstadtu. Už v létě jsme získali dohodu o zvýšení kapacity tohoto ropovodu a 30. listopadu se podařilo dohodnout další navýšení kapacity o čtyři miliony tun ropy ročně. Projekt by měl být hotový během roku a půl až dvou let, měli bychom to tedy zvládnout do roku 2024.

Komfort dvou ropovodů

Ropovod TAL neboli transalpínský ropovod tedy úplně nahradí to, co bude chybět z Družby?

Budeme v situaci, v jaké je třeba rafinérie ve Schwechatu u Vídně. Po celou dobu existence má pouze jeden ropovod ze západu. Od roku 1996 jsme měli velký komfort dvou ropovodů, Družby z východu a IKL z Německa. Takže v případě výpadku Družby, což se stalo třeba v roce 2019, kdy dva měsíce stála, jsme schopni se kompletně zásobovat ze západu. Ten komfort zřejmě skončí v roce 2024, možná i dříve.

Zákaz dovozu ruské ropy do EU se v této fázi týká pouze tankerů. Pro ropovod Družba (jeho jižní větev zajišťuje část dodávek pro Českou republiku a většinu pro Slovensko a Maďarsko) platí výjimka do roku 2024.

Právě teď je Česko i dál v situaci, kdy ropovod Družba využívá. Co by se dělo, kdyby Rusko na opatření zareagovalo tak, že by přes tento ropovod přestalo dodávat ropu?

Jak říkám, už v roce 2019 jsme zažili dvouměsíční výpadek celé Družby, který se týkal pěti zemí Unie, kromě nás tedy i Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Všichni jsme byli schopni to zvládnout bez větších problémů díky zásobám ropy ve státních rezervách nebo jiným dodávkám ropy, pro nás to jsou hlavně dodávky z Ingolstadtu z Německa.

Samozřejmě ale všichni, kdo se v Evropě pohybují, nemají rádi nečekané situace. Budeme tedy rádi, když to bude fungovat co nejdéle a budeme mít zajištěnou velkou kapacitu ze západu. Ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou se ale může stát cokoli, ještě dnes může přestat téct ropa, takže uvidíme, co se bude dít v dalších měsících.

Napsal jste, že v příštích týdnech uvidíme, jaký reálný vliv má v dnešním světě Západ. Na čem to záleží? Podle čeho budete posuzovat, jestli je ten vliv dostatečný?

První zajímavý test bylo právě jednání OPEC a OPEC Plus, tedy zemí, které vyváží ropu a jsou se Saúdskou Arábií buď přímo propojené, nebo jsou v nějakém užším kontaktu. Je evidentní, že proběhla masivní diplomacie především ze strany Spojených států, Japonska a dalších velkých ekonomik, včetně těch evropských.

Jednání bylo mimořádné, nejenom Rusové očekávali, že se stane něco zásadního, nestalo se ale vůbec nic. Západ prokázal, že je schopen s těmi zeměmi jednat a leccos si s nimi dohodnout. Uvidíme, co přijde v příštích měsících. Věřím, že ekonomická síla Západu, G7, Spojených států, Evropy a Japonska, ale třeba i Austrálie a dalších zemí je taková, že exportéři ropy, především země Perského zálivu, budu radši se Západem, než s Ruskem.