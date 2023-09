Oprav dům po babičce odstartoval, žádat je možné až o milion. Kolik emisí se ušetří, úřady nespočítaly

Od úterý je možné žádat o dotace v programu Oprav dům po babičce. Budovy se totiž na českých emisí skleníkových plynů podílejí zhruba z jedné pětiny. Pokud se ale zateplí, na střechu se posadí fotovoltaika a izolační zeleň, k tomu se přidá tepelné čerpadlo, úspora je násobně větší, než když se použije jen jedno opatření. A Evropská unie snižování energetické náročnosti domů podporuje. Praha 14:46 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na opravy domů česká vláda určila desetinu z 500 miliard korun, které do roku 2030 dostane na dekarbonizaci (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Provoz budov stojí v Česku za 20 procenty emisí, upozorňuje Ondráš Přibyla, šéf projektu Fakta o klimatu. „Emise vznikají například potřebou vyrábět elektřinu a teplo. 20 procent je významný podíl a dává smysl snažit se o úspory,“ vyzdvihuje.

Všechny scénáře, které hledají možnosti, jak může Česko emise snižovat, počítají podle Přibyly právě s úsporami. „A také počítají s tím, že renovace budov by měly probíhat mnohem rychleji než teď,“ říká.

Ministerstvo životního prostředí si od programu Oprav dům po babičce slibuje, že doplní nabídku dotací pro renovaci veřejných budov či bytových domů. Kolik emisí skleníkových plynů se ale díky tomu uspoří, odhadnout úřady neumí.

Na opravy domů česká vláda určila desetinu z 500 miliard korun, které do roku 2030 dostane na dekarbonizaci z Modernizačního fondu Evropské unie, tedy z výnosů z emisních povolenek.

„Jestli to jsou dobře vynaložené peníze, nebo ne, nezáleží jenom na tom, jak úspěšné budou renovace a k jakým úsporám povedou. Ale taky na tom, jak se Česko rozhodne využít zbylých 90 procent z 500 miliard korun,“ připomíná Přibyla.

Oprav dům po babičce Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, ohřev vody, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další. Dotace pokryje 50 procent způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. Další nemalé částky lze čerpat na ostatní úsporná opatření.

České plány

Program Oprav dům po babičce je součástí strategie, jak Česko zbavit závislosti na fosilních palivech. Podle návrhu nové verze národního klimaticko-energetického plánu by měl být stát uhlíkově neutrální v roce 2050. To obnáší nejen změny v tom, jak energii vyrábíme.

Domácnosti díky ní ročně ušetří pět miliard korun za uhlí, říká Hladík o dotaci Oprav dům po babičce Číst článek

„Neměli bychom zapomínat ani na spotřebu. Víme, že nejlevnější energie je ta, kterou nevyrobíme. Zároveň jí spotřebováváme hrozně moc,“ upozorňuje expertka na evropské fondy Centra pro dopravu a energetiku Eva Mariničová.

Evropská směrnice po členských zemí Unie požaduje, aby vypracovaly národní strategii pro renovaci budov.

„Ta česká je z roku 2020 a už je značně neaktuální. Nereflektuje to, co se stalo ve světě v roce 2022 v kontextu války na Ukrajině, a ani plán REPowerEU, který Evropská komise posléze představila. Co se týče unijních závazků, máme cíl snížit emise v budovách o 43 procent do roku 2030 v porovnání s rokem 2050,“ přibližuje expertka Mariničová.

Důležité podle ní je, že Oprav dům po babičce nabízí podporu komplexních řešení – zateplit, osadit střechu fotovoltaikou i izolační zelení a k tomu pořídit tepelné čerpadlo je násobně účinnější než jednotlivá opatření.

Pomoc pro bohatší

Oprav dům po babičce ale někteří kritizují. Mariničová s částí argumentů souhlasí – třeba s těmi, že jde o peníze na zvelebení majetku těch, kteří zřejmě netrpí největší nouzí. To souvisí s klimatickou spravedlností.

Zájemců o program Oprav dům po babičce nebudou hned tisíce. Bude fungovat dlouhodobě, tvrdí Valdman Číst článek

„Vnímáme jako velký problém to, že v Česku žijí lidé ohrožení chudobou primárně v nájemním bydlení. Měli bychom se primárně zaměřit na to, abychom podporu cílili tímto směrem,“ připomíná Mariničová.

Jenže podle šéfa Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana není možné vymyslet dotační nástroj, který by při dekarbonizaci podporoval přímo nájemníky.

„Neumíme to přes dotace propsat přímo na konečnou domácnost. Nájmy jako takové jsou totiž součástí tržního prostředí,“ vysvětluje Valdman.

„U vlastnického bydlení, SVJ a družstev umíme nízkopříjmovým domácnostem pomoci tak, že se jim sníží příspěvek do fondu oprav. U nájemního bydlení dokážeme realizovat energetické úspory. Ale to, jestli to vlastník nájemcům propíše do smluv, to už není věc, kterou bychom dokázali jednoduše ovlivnit,“ dodává šéf Státního fondu životního prostředí, který Oprav dům po babičce spravuje.