Osmnáct milionů státních peněz za budovu, která nestojí. Selhaly kontrolní mechanismy
Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) v Praze vynaložil nehospodárně a neúčelně 17,9 milionu korun na přípravu stavby nové budovy, na kterou neměl zajištěné financování. Další desítky milionů korun vynaložil na náklady spojené s řešením následků neuskutečněného projektu. Příprava stavby začala v roce 2014.
Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole majetku a peněz státu, s nimiž hospodaří vybrané zkušební ústavy v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Ministerstvo uvedlo, že reagovalo včas, obměnilo dozorčí radu EZÚ a začalo hledat nového ředitele.
Zkušební ústav podle NKÚ spoléhal na to, že dostane dotace, ale její podmínky nesplnil. V přípravách výstavby pokračoval i přes napjatou finanční situaci, dokud nebyl v roce 2020 projekt ještě před zahájením výstavby definitivně zastaven, uvedl NKÚ.
„K pochybení výrazně přispělo selhání kontrolních mechanismů na straně podniku i ministerstva průmyslu a obchodu,“ stojí v jeho tiskové zprávě.
Ministerstvo průmyslu včas reagovalo na problémy v EZÚ a přijalo také systémová opatření, aby se podobné situace neopakovaly, uvedl mluvčí ministerstva Marek Vošahlík. MPO podle něj situaci začalo řešit okamžitě, jakmile se objevily pochybnosti o postupu tehdejšího vedení.
„Resort obměnil členy dozorčí rady a vypsal výběrové řízení na nového ředitele. Nově jmenovaná dozorčí rada začala podnik aktivně stabilizovat a napravovat špatná rozhodnutí tehdejšího vedení,“ uvedl mluvčí.
Už dřív MPO podle Vošahlíka zavedlo povinnost, aby dozorčí rady alespoň jednou ročně kontrolovaly účelnost a hospodárnost činností podniků. „Letos také došlo k úpravě statutů, podle nichž je nyní vyžadován souhlas MPO u všech oprav, rekonstrukcí či staveb nad stanovený finanční limit,“ doplnil mluvčí.
EZÚ je státní podnik a zabývá se zkoušením a certifikací hlavně elektrotechnických výrobků.
Ústav projekt připravoval, i když neměl peníze
V roce 2014 začal připravovat projekt, jehož cílem byla demolice staré zkušební budovy a stavba nové budovy se specializovanými laboratořemi, popisuje NKÚ. Předpokládané náklady měly přesáhnout 420 milionů korun a většinu z toho měla pokrýt dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ústav ale podle NKÚ již v roce 2016 zjistil, že podmínky pro získání dotace nesplňuje. Přestože neměl dostatek peněz, rozhodlo se jeho vedení v přípravě pokračovat a projekt upravilo pro jiný dotační titul.
„Ani v tomto případě však EZÚ podmínky nesplnil, protože neměl platné stavební povolení. Od roku 2018 do června roku 2020, kdy byl projekt definitivně zastaven, podnik vynaložil 17,9 milionu korun za projektovou přípravu. Tyto peníze však nepřinesly žádný výsledek, a podle NKÚ jde tedy o nehospodárně a neúčelně vynaložené prostředky,“ uvedli kontroloři.
„Projekt měl zajistit dostatečné prostory a rozvoj podniku, avšak reálně se stal pravý opak. Nejen že nové prostory nevznikly, ale celá situace znamenala pro ústav finanční zátěž, která jeho další rozvoj zásadně limitovala. V určitém období byla situace natolik vážná, že vedení EZÚ zvažovalo zřízení kontokorentního úvěru na výplaty mezd zaměstnanců,“ tvrdí NKÚ.
Podle NKÚ přispělo k situaci i selhání kontrolních mechanismů. Ministerstvo vědělo o záměru od samého počátku, ale přesto v rozhodujících momentech nezasáhlo, uvádí kontrolní úřad.
Ministerstvo podle něj v letech 2019 až 2023 nevyužilo zákonnou možnost provádět vlastní kontroly ve státních podnicích a spoléhalo na činnost dozorčích rad. V tomto ohledu tak MPO neplnilo povinnosti zakladatele, dodal NKÚ.