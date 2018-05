Brusel povolil ArcelorMittalu převzít italskou ocelárnu Ilva, jako kompenzaci prodá firma ostravské hutě

Největší světový výrobce oceli skupina ArcelorMittal jedná o prodeji některých svých podniků v Evropě, včetně ostravských hutí. Česká pobočka společnosti to oznámila poté, co Evropská komise schválila záměr firmy převzít italskou ocelárnu Ilva. Komise to podmínila několika požadavky.

