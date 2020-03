Vypadlo nám 90 procent všech příjmů, peníze od státu nám výdaje nepokryjí, říká živnostnice

Živnostníci zasažení událostmi kolem koronaviru dostanou od státu 15 tisíc korun měsíčně. Vládní balíček počítá taky s odložením záloh na sociální a zdravotní pojištění až na půl roku. Rodiče, kteří se starají o školáky v rámci opatření, získají také ošetřovné. Podpora ze strany státu má zmírnit dopady pandemie na ekonomiku. Praha 10:07 27. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát také počítá s bezúročnými půjčkami pro ty nejmenší podnikatele a právě OSVČ (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Například Jana Laušová z Prahy vlastní kosmetický salon. V podstatě ze dne na den ho kvůli vládním opatřením musela zavřít. Přišla tak o klienty a tedy i o veškeré příjmy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vláda schválila přímou podporu pro živnostníky zasažené koronavirem. Více si poslechněte v reportáži od Zuzany Švejdové

Laušová popsala, že před krizí měla objednávky od zhruba 45 zákaznic, ale všechny je musela zrušit.

„Pro rodinné finance je to velmi citelný výpadek. Veškeré zbylé úspory jsme teď byli nuceni utratit během března a budeme hledat řešení, jak zaplatíme v dubnu a v dalších měsících nájmy. Jak v obchodě, tak i doma. Veškeré energie, jídlo, nutné výdaje a podobně,“ uvedla.

Finanční zabezpečení domácnosti tak spadlo na jejího manžela, který vede obchod s kosmetickými výrobky. Přestože na něj zákaz prodeje neplatí, byznysu se přestalo dařit.

„Prakticky ze dne na den přestali chodit zákazníci nakupovat. Pochopitelně chodí nakupovat pouze základní potraviny. My jsme měli dva dny otevřeno a během té doby nepřišel žádný zákazník, takže jsme zavřeli, abychom zatím šetřili alespoň energie. Ze dne na den nám vypadlo 90 procent všech příjmů,“ doplňuje Miroslav Lauš.

Kdybychom měli vyplácet náhradu škod, tak se nedoplatíme, říká ministr Havlíček Číst článek

Rodina tak přišla o oba příjmy najednou. Nově tak můžou zažádat o jednorázový příspěvek, který vláda odsouhlasila právě pro dotčené živnostníky.

„Dohodli jsme se, že podpoříme částkou 15 tisíc korun měsíčně OSVČ, kterým jsme defacto buď zavřeli provozovny, nebo jsme jim znemožnili podnikání v souvislosti s opatřeními, které vláda zavedla,” doplnila ministryně financí Alena Schillerová za Hnutí ANO.

Vláda živnostníkům promine také zálohy na zdravotní a sociální pojištění. „Důležité je říci, že to platí od března do srpna tohoto roku. To je vládní návrh. A týká se to pouze minimálních odvodů,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.

‚Budeme hledat řešení.‘

Dohromady tak každý živnostník ušetří na pojistném za půl roku zhruba 30 tisíc korun, tedy pět tisíc měsíčně. Podle podnikatelky Jany Laušové to ale zdaleka nepokryje výdaje, které musí pravidelně zaplatit.

„Budeme hledat řešení, jak zaplatíme v dubnu a v dalších měsících nájmy. Jak v obchodě, tak i doma. Veškeré energie, jídlo, nutné výdaje. Samozřejmě využiju tu možnost žádat ošetřovné, vzhledem k tomu, že mám doma děti, kterým je 9 a 12 let a nemohou teď chodit do školy,“ popisuje Laušová.

S náhradou škody za ušlý zisk se nedá počítat, obhajuje Schillerová změnu nároků na odškodnění Číst článek

O ošetřovné si teď kromě zaměstnanců mohou zažádat také živnostníci.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček za Hnutí ANO uvedl, že bude ve výši 424 korun za den, v maximální částce 13 144 korun měsíčně s tím, že bude pro všechny rodiny nebo děti, které jsou ve věku do 13 let, přičemž není stanovena spodní hranice.

„Bude se o to žádat prostřednictvím živnostenských úřadů. Žádost bude jednoduchá. Bude se moci realizovat elektronicky i na osobní bázi,” uvedl Havlíček.

Stát počítá také s bezúročnými půjčkami pro ty nejmenší podnikatele a právě OSVČ. Tyto úvěry ale mohou do budoucna představovat další riziko.

„To řešení půjček pro živnostníky je fajn věc, ty peníze sice hned dostaneme, nicméně nás to může dohnat za tři roky, kdy stát ty peníze po nás bude chtít zpátky,“ upozornil na riziko Miroslav Lauš.

Vláda přichází s pomocí pro podnikatele postupně. V minulosti už odsunula například termíny pro odevzdání daňových přiznání. Minimálně do léta pak pozastavila elektronickou evidenci tržeb.

62766