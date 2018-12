Začaly výprodeje. Obchody lákají na slevy i osmdesát procent, inspekce ale vyzývá k opatrnosti

V obchodech začíná po Vánocích hlavní vlna výprodejů. Ve čtvrtek se otevírají i velké kamenné prodejny, které musely být ze zákona od poledne Štědrého dne zavřené. Slevové akce, pomocí kterých se obchodníci snaží opět přilákat zákazníky do prodejen a zbavit se zbývajících zásob sezonního zboží, budou pokračovat i v lednu. Praha 14:46 27. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: flickr.com, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic, Nic Taylor

Hračkářství Bambule a Sparkys slibují v povánočních výprodejích slevy až 60 procent. Prodejny s elektrem Electro World zlevní tisíce produktů ze všech kategorií.

„Tedy telefony, televizory, velká a malá bílá technika, počítače, nebo herní konzole a mnoho dalších kategorií zboží,“ uvedl mluvčí firmy Petr Jiras.

Obchody Albert zahrnou do výprodejů několik tisíc položek nepotravinového zboží, kosmetických balíčků i cukrovinek.

„Přichystali jsme výprodeje kosmetiky, hraček či drobné elektroniky a dalšího spotřebního zboží,“ uvedla mluvčí řetězce Barbora Vanko.

Řetězce Tesco do slev zařadí domácí potřeby, elektroniku, oblečení nebo kosmetiku. „Povánoční slevy jsou u našich zákazníků velmi oblíbené. Důvody jsou výhodnější ceny a větší klid při nakupování,“ sdělil manažer spotřebního zboží Teska Aleš Pavlík.

Akční ceny na vybrané zboží ze zimní kolekce nabízí prodejny C&A Moda. Slevy mají dosahovat až 50 procent. „Ode dneška do konce prosince nabídneme povánoční slevu 30 procent na všechny bundy a kabáty, včetně již zlevněných,“ řekla mluvčí Veronika Kovaříková.

V obchodech až pětkrát víc lidí

Pro obchodní centra představuje období kolem Vánoc nejvyšší návštěvnost. Například brněnská Galerie Vaňkovka letos očekává překročení hranice 14 milionů nakupujících.

Zatímco průměrný denní počet návštěvníků se v celoročním úhrnu pohybuje okolo 40 tisíc, kolem Vánoc je toto číslo i dvojnásobné.

„Ve dnech od 27. prosince až do konce roku očekáváme až pětinásobný nárůst návštěvnosti i tržeb oproti běžnému dni,“ dodal ředitel nákupního centra Freeport Fashion Outlet u Znojma Jan Procházka.

Řada obchodníků nečekala na povánoční období a slevové akce spustila již dříve. Například diskonty Lidl zahájily výprodeje spotřebního zboží již před Vánoci. Také obchody Deichmann spustily slevové akce v polovině prosince.

Pozor na ‚slevy‘

Srovnávač cen Heureka.cz během listopadových slev na tzv. černý pátek upozornil, že některé slevy, které se zdají vysoké, nejsou výhodné. Cena po „slevě“ je totiž často stejná jako průměrná cena daného výrobku na trhu.

O slevách v obchodech mluvil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza

Ze statistik společnosti Shoptet vyplynulo, že velké e-shopy reálně zlevnily v průměru o 34 procent, ale jde o staré modely zboží, jejíž cena přirozeně klesá.

Na výlohách najdou lidé lákadla v podobě třeba až 80procentních slev. Výše uváděných slev se tak podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy v posledních letech zvyšují.

„Před pěti lety stačilo nabízet slevy u elektroniky 20 nebo 30 procent, dneska je to často nad 50 procent. Platí to hodně třeba pro pračky, ledničky a podobnou velkou bílou elektroniku,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Co všechno potřebujete k vrácení zboží, popisuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich

Podle dat České obchodní inspekce, která slevové akce v obchodech kontroluje, je problém v každé druhé slevě.

Konkrétně ve třetím čtvrtletí inspektoři zkontrolovali přes tisícovku slev, porušení zákona odhalili v necelých 47 procentech.

V porovnání se stejným obdobím roku, tak jde o nárůst pochybení téměř o jednu desetinu.

„Cena po slevě není například správně naúčtována u pokladny, třeba s výmluvou, že to nestihli nebo to brigádník zapomněl. Důležité je proto kontrolovat si u pokladny, jestli je cena po slevě také správně naúčtovaná. Okamžitě na to upozornit obsluhu, protože spotřebitel má nárok na cenu, s jakou jsem byl seznámen,“ přibližuje pro Radiožurnál mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.