Velké obchody na svátky zavřou. Dárky na poslední chvíli koupíte nejpozději na Štědrý den v poledne

V pátek a v sobotu mohou lidé ještě nakupovat v obvyklé otevírací době. A to platí nejen pro dárky, ale třeba i pro potraviny. Otevírací doba ve velkých nákupních centrech je většinou od 9 do 21 hodin, někde i déle. Podobně to mají i prodejci potravin, kteří ale otevírají zpravidla už v 7 hodin.

Obchody ale budou muset zavřít v neděli, tedy na Štědrý den v poledne. To potvrzuje i mluvčí nákupního centra Palladium v Praze Helena Watson. „V sobotu 23. 12. bude nákupní centrum Palladium otevřeno dle standardní otevírací doby, a to od 9 hodin ráno do 22 hodin večer.

Na Štědrý den pak bude nákupní centrum otevřeno do 17 hodin. Obchody, které mají více než 200 metrů čtverečních, budou otevřeny pouze do 12. hodiny,“ popisuje pro Radiožurnál Watson.

Stejně na tom bude třeba i nákupní centrum Arkády. O následujících dvou svátcích, tedy 25. a 26. prosince, zůstanou dveře celého nákupního centra zavřeny. Podobně to má třeba i Galerie Vaňkovka v Brně nebo obchodní centrum Olympia v Plzni. Jestli obchodníci zákaz prodeje dodržují, bude i na Štědrý den kontrolovat Česká obchodní inspekce – ta může udělit obchodníkovi až milionovou pokutu. Při opakovaném porušení ale i pětkrát vyšší.

Vracení dárků i povánoční výprodeje

Obchodníci opět otevřou po Vánocích – tedy ve středu 27. prosince. Češi tak budou moci využít povánočních výprodejů nebo třeba vrátit nevhodné dárky. Až do soboty budou mít obchody otevřeno podle obvyklé otevírací doby. Zkrácenou ji budou mít na Silvestra. To sice zákon nepřikazuje, ale zpravidla tak obchodníci vycházejí vstříc svým zaměstnancům. Prvního ledna pak obchody zůstanou opět podle zákona zavřené.

Lidé, kteří nestihnou koupit vše potřebné na Štědrý den dopoledne, mohou vyrazit pro dárky například do malých prodejen. Zákaz prodeje se totiž nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Na nákup posledních vánočních dárků opozdilcům zbudou také čerpací stanice. Ty navíc v posledních letech výrazně rozšiřují svůj sortiment.

Kritika zákona

Zákon omezující otevírací dobu, podle kterého se prodejci musí řídit, platí už víc než rok a má řadu kritiků, kteří bojují za jeho zrušení. Mezi ně patří třeba Hospodářská komora, která na zákon podala i ústavní stížnost.

„Jsou teď dvě možnosti, dvě cesty. ODS podala zrušení tohoto zákona, to se bude projednávat teď v Poslanecké sněmovně. Tam tvrdí pravicové strany, ale i SPD, že zrušení tohoto zákona podpoří. Druhá cesta je naší ústavní stížností, která leží na ústavním soudu,“ vysvětluje viceprezidentka komory Irena Bartoňová Pálková.

Zákon se pochopitelně nelíbí ani obchodníkům. Ti si stěžují na to, že jim utíkají peníze za každý den, který musí mít zavřeno – podle zákona tedy o sedmi svátcích. Po 1. lednu je tím nejbližším Velikonoční pondělí.