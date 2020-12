Velké obchody mohou o svátcích zůstat otevřené. V nouzovém stavu dostaly výjimku ze zákazu prodeje

Obchody s provozovnami nad 200 metrů čtverečních mohou mít letos o vánočních svátcích otevřeno. Zákon o prodejní době z roku 2016 to sice zakazuje, ve stavu nouze ale počítá s výjimkou. Upozornila na to ve středu Česká obchodní inspekce. Zdůraznila zároveň, že nadále platí veškerá opatření vlády a ministerstva zdravotnictví. Nouzový stav platí v Česku od 5. října a po několika prodlouženích potrvá do 22. ledna.

