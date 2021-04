Šéf Hospodářské komory: Odložení otevření obchodů by pro nás bylo málo přijatelné a nešťastné

Hospodářská komora vyzvala vládu, aby jednala s podnikatelskými organizacemi o podmínkách, za kterých se budou moci otevřít obchody a služby. Její prezident Vladimír Dlouhý zároveň nesouhlasí s dalším případným okladem jejich otevření. „Uvědomme si, že testování ve firmách je úspěšné. Jasně dokazuje, že nejsou zdrojem nákazy a obchody by taky nebyly,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:46 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dlouhý | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Asi to nejzásadnější pro podnikatele i pro zákazníky je to, kdy se vůbec do obchodů a provozoven můžou dostat. O tom v pondělí jedná vláda (rozhovor proběhl ještě předtím než vláda ohlásila výsledky jednání - pozn. red.). Podle posledních informací, které zveřejnil ministr Karel Havlíček (za hnutí ANO) na svém twitteru, dospěla k tomu, co se během dne dalo očekávat – od pondělka se otevřou kadeřnictví a další služby péče o tělo a zvířata. Rozhodnutí o otevření obchodů se ale odkládá na čtvrtek. Je to podle vás správně?

Že se otevřou služby péče o tělo je dobře. Na to, že se rozhodnutí o obchodech odsouvá na čtvrtek, má vláda právo. Mě spíš dnes znepokojil titulek na serveru iDNES.cz, že se podle pana ministra Arenbergera třetího května otevírat nebude. Potom ten titulek někdo změnil na to, že se možná otevírat nebude. S tím opravdu velmi nesouhlasíme. Můžeme připravovat deset aplikací, ale nejdříve se musí otevřít.

Těžko můžeme komentovat titulky, ale tento vycházel z vyjádření ministra zdravotnictví, který dopoledne řekl, že podle epidemiologických modelů se té prezentované hranice pro otevření obchodů pravděpodobně do 3. května nepodaří dosáhnout. Je pro vás zásadní otevřít právě v tento den?

Chci zpochybnit tu argumentaci. Nezpochybňuji lidi, kteří dělají modely, ale spíš s jakými vstupními informacemi se pracuje. Uvědomme si, že testování ve firmách je úspěšné. Jasně dokazuje, že nejsou zdrojem nákazy a obchody by taky nebyly. Dokonce se ukazuje, že ani školy nejsou zdrojem nákazy.

Máme jeden z největších počtů lidí, kteří covid už prodělali. Nechci tady rozvíjet nějakou teorii promořenosti, ale o jakési kolektivní imunitě tady už můžeme mluvit.

‚Vidím dobrý trend‘

Tyhle argumenty vás tedy vedou k tomu, že je pro vás nepřijatelné otevření obchodů až po 3. květnu?

Někteří mí kolegové jsou v tomto razantnější. Jsem připraven poslouchat statistická data. Když se podíváme, jak vypadá republika, tak zjistíme, že máme sice okresy, kde je pořád klouzavý počet nakažených vysoký. Máme už ale i Karlovarsko, kde je sedmidenní průměr 17 nakažených.

Vidíme dobrý trend, navíc myslím, že modely nejsou průkazné. Situace je solidní k tomu, abychom od počátku května mohli otevřít obchody. Navíc je asi politicky složité říct vždycky nějaké datum a až se začne blížit, tak ho zpochybňovat. Pro nás by odložení otevření obchodů bylo opravdu málo přijatelné a nešťastné.

Od toho se posouvá i to další rozvolňování. Když si přečtete materiál ministerstva zdravotnictví, tak je to odstupňované po týdnu a čím později zahájíme obchody, tím později bude všechno další.

