Otevření oceláren Liberty závisí na dohodě s energetickou firmou. Bez ní se vysoká pec nerozjede

Zda se ostravská huť znovu rozjede, závisí na jednáních vrcholných managementů společnosti Tameh a skupiny Liberty Steel. Vyplývá to ze čtvrtečního vyjádření výkonného ředitele podniku Liberty Ostrava Pavla Šedivého po jednání na krajském úřadě Moravskoslezského kraje, na úrovni lokálního managementu podle něj jednání nejsou. Ostrava 12:48 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Briefing k situaci v Liberty Ostrava, Roman Ďurčo, odborář, předseda OS KOVO, Jan Krkoška, hejtman, Jan Dohnal, politik, primátor, Pavel Šedivý, výkonný ředitel, Liberty Ostrava | Zdroj: Profimedia

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že se jako člen dozorčí rady snaží ostatní členy přesvědčit k jejímu svolání.

„Bude to záležet na tom, jak se dál bude řešit problém s Tamehem, protože bez Tamehu my nemůžeme nastartovat vysokou pec. Může se stát samozřejmě, že 3. (ledna) přijdou zaměstnanci do práce a budou odesláni zpět domů, abychom získali čas rozjet pec,“ řekl Šedivý. Huť nelze provozovat bez páry a foukaného vzduchu, které jí nemůže dodávat nikdo jiný než Tameh.

Havlíček o Liberty: Mléko už je rozlité. Stát teď může jen přihlížet, jak se bude vyvíjet insolvenční řízení Číst článek

Liberty Ostrava, která má i s dceřinými firmami 6000 zaměstnanců, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Společnost Tameh Czech ve čtvrtek huti zastaví dodávky energií, zastaví se tak provozy obou podniků. Tameh, který má více než 300 zaměstnanců, skončil v úterý v úpadku a zastavuje provoz, protože mu došlo uhlí.

V insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun. Většina zaměstnanců obou firem bude od pátku do 2. ledna doma, budou dostávat celý plat.

‚Nejsem optimista‘

„Pro mě byla důležitá informace, že Liberty Ostrava chce zachovat stoprocentní zaměstnanost. Já nejsem optimista a myslím si, že 3. ledna firma provoz neobnoví, tam je potřeba opravdu spoustu peněz, a i technologicky si myslím, že to bude velmi obtížné. Počítáme s tím, že provoz by se mohl rozjet v nějakém pozdějším období. Chtěl bych vyzvat, abychom všichni tlačili na majitele obou společností, aby nějakým způsobem dospěli k dohodě,“ řekl předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo. K vyvíjení tlaku na majitele vyzval i vládu.

Majitel Liberty podniká i v Británii. ‚Slibuje, že udrží podniky, ale pak sliby neplní,‘ popisuje novinář Číst článek

„Pro nás je důležité, aby zaměstnanci dostávali platy a aby 3. ledna se vedení jasným stanoviskem projevilo, jak bude Liberty fungovat dál,“ řekl moravskoslezský hejtman Jan Krkoška.

Šedivý řekl, že pro firmu jsou prioritou mzdy a odvody. „Zaměstnavatel je naprosto přesvědčen o tom, že výplaty se berou jako priorita číslo jedna, a je si samozřejmě vědom i toho, že v případě, že by se neplatilo, ztratí zaměstnance, kteří budou nutní pro další provoz,“ řekl. Výplaty jsou podle něj zajištěny na leden, dál v této situaci firma zatím neplánuje.

Teplý útlum

Liberty Ostrava v úterý svým hlavním partnerům představila podrobnosti plánu, který má zlepšit její provozní, obchodní a finanční výsledky. Plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů.

Zástupci Liberty uvedli, že v lednu chtějí znovu zprovoznit vysokou pec, která je od října v takzvaném teplém útlumu. Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Od pondělí je v takovém teplém útlumu i koksovna Liberty.

Hutě Liberty Ostrava přijdou ve čtvrtek o energie, zaměstnanci do ledna zůstanou doma s plným platem Číst článek

Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium, jež Liberty Ostrava zajišťuje před Tamehem ochranu. Společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Při obnovení provozu by bylo nutné nejprve rozjet koksovnu, aby mohla dodávat Tamehu koksárenský plyn na rozjezd kotlů. „Snižovali jsme výrobu na minimum, takže koksovna by se rozjížděla v řádu týdnů na nějakou, řekněme, přijatelnou míru výroby jak koksu, tak koksárenského plynu,“ řekl Šedivý.

Kotle Tamehu jsou jediným zdrojem tepla i pro několik tisíc obyvatel města Vratimova, jež s hutí sousedí. Vytápění města po dohodě zajistí společnost Veolia Energie.

Šedivý řekl, že bez zdrojů tepla a teplé vody zůstaly některé ubytovny v sousedství huti. Situaci řeší i kraj. „Co se týká ubytovny, tak my jsme jako Moravskoslezský kraj hledali ve spolupráci s městem Ostrava jiné ubytování a takto pomáháme klientům, aby měli teplo,“ řekl hejtman.