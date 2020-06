Úřady práce budou pomáhat lidem už před ztrátou zaměstnání, říká Maláčová. Prahy se to týkat nebude

Úřady práce by v příštích dvou letech měly pomáhat s hledáním práce lidem už v době, kdy jsou ve výpovědní lhůtě nebo jim ztráta zaměstnání hrozí. Počítá s tím projekt takzvaného outplacementu, který spustilo ministerstvo práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Rozhovor Praha 15:03 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní ministryně, pro koho je projekt konkrétně určený? Mohou se už hlásit i lidé, kteří o práci zatím nepřišli, ale mají o ni obavy?

Přesně tak. Do projektu mohou vstoupit ti zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. A to už z důvodu hromadného propouštění, jsou ve výpovědní době nebo jsou zaevidování na úřadu práce jako zájemci o zaměstnání. Tedy všichni, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministryní práce Janou Maláčovou

A mají kontaktovat úřady práce?

Ano, úřady práce ve svém bydlišti, kde budou zapojeni do projektu outplacementu.

V čem se bude lišit práce úřadů s lidmi, kteří ještě o zaměstnání nepřišli nebo jsou ve výpovědní lhůtě, v porovnání s řekněme běžnými nezaměstnanými?

Projekt jsme doposud testovali ve třech krajích. Máme na něj výborný ohlas. Rozdíl je ten, že čím dříve je člověk zapojen do různých rekvalifikačních aktivit, do hledání práce, když o ni přijde, pomůžeme mu psát životopisy, naučíme ho, jak si hledat práci na internetu, dostaneme ho do různých vzdělávacích kurzů, tak tím větší má šanci dostat práci novou.

Projekt bude ve všech krajích kromě Prahy. Proč zrovna v hlavním městě ne?

Souvisí to s financováním projektu z evropských fondů. Praha je bohatší, je v jiném cíli evropských fondů. V tuto chvíli hledáme, jak v Praze také tento projekt financovat a rozvíjet.

Máte nějaké odhady, jaký bude o tento projekt zájem?

Máme tu zkušenost s testováním ze tří regionů. Projekt outplacement jsme testovali na Vysočině, v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. A tam projekt pomohl stovkám lidí. Když to nyní rozjedeme v celé republice, kromě hlavního města Prahy, ale uvidíme, jestli se to nezmění, tak počítáme se zájmem v řádu tisíců lidí.

Senát podpořil sdílená pracovní místa. O jednu zaměstnaneckou pozici se bude moct dělit více lidí Číst článek

Co bude znamenat zájem tisíců lidí? Kolik zaměstnanců budou muset úřady práce na novou agendu přijmout a na kolik peněz celý projekt vyjde?

Celý projekt, který se realizuje od června tohoto roku do konce června roku 2022, tak bude stát necelých 500 milionů korun. Je financován z evropských zdrojů. V tuto chvíli počítáme, že na úřady práce najmeme 150 nových posil, tak aby zprostředkování práce bylo personálně posíleno, protože v příštích měsících očekáváme zvýšenou nezaměstnanost.

V rámci projektu by úřady práce mohly přispívat na mzdy pracovníků přijatých firmami na nově vytvořená pracovní místa. Podle čeho bude úřad vybírat firmy, kterým peníze na tohle dá?

Základní podmínkou je vytvoření nového pracovního místa, na které je přijat propuštěný zaměstnanec. Nebudeme provádět selekci nebo výběr. Jde skutečně o tom, aby se splnila tato podmínka. A potom případný příspěvek, který bude až 15 tisíc korun měsíčně po dobu až devíti měsíců, bude poskytován na základě uzavřené dohody o vytvoření pracovního místa. Budeme cílit na to, aby vznikly nové pracovní příležitosti.