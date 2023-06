„Ovocnáře dohnaly vysoké náklady a nízké výkupní ceny.“ V Česku ubylo přes osm procent sadů

Čeští ovocnáři za poslední rok kvůli nízkým výkupním cenám ovoce a ztrátovému pěstování vykáceli 8,3 procenta ovocných sadů. Plochy sadů snížili o 1011 hektarů na 11 214 hektarů. Představuje to úbytek milionu stromů a keřů. Úroda ovoce kvůli tomu klesne. S odkazem na aktuální data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského to v pondělí v tiskové zprávě uvedli představitelé Agrární komory a Ovocnářské unie ČR (OU ČR). Praha/Holovousy 13:51 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští ovocnáři vykáceli 8,3 procenta ovocných sadů (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Údaje o plochách sadů, které jsou k 31. květnu, potvrdily předpovědi ovocnářů ze začátku roku, že v Česku ubude přibližně desetina sadů. „Ovocné stromy na polích nahrazují rentabilnější plodiny, například obiloviny či řepka,“ řekl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

S úbytkem sadů dál klesá soběstačnost Česka v produkci čerstvého ovoce. Nyní se podle ovocnářů soběstačnost v závislosti na objemu sklizně a spotřebě pohybuje mezi 30 až 40 procenty.

Vývoj ploch produkčních ovocných sadů ČR Ovocné sady (ha) Z toho jabloně (ha) 2018 13 985 6874 2019 13 993 6828 2020 13 344 6474 2021 13 047 6348 2022 12 225 5864 2023 11 214 5236



Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělskýp>

V roce 1989 bylo v Česku 23 tisíc hektarů sadů, od té doby tak zmizelo 51 procent sadů. Výrazný pokles nastal v posledních deseti letech, kdy plochy klesly o 36 procent.

Podle Agrární komory a OU ČR se naplňují černé scénáře českého ovocnářství. „Ovocnáře dohnaly vysoké náklady a nízké výkupní ceny k likvidaci stovek hektarů sadů. Pro řadu z nich se přitom jedná o podnikání, které jejich rodina provozovala několik generací.

Někteří dokonce zvažují opustit podnikání v zemědělství a dělat něco jiného, aby vůbec byli schopni uživit své rodiny,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Nejvíce ovocnářské podniky, kterých je v Česku asi tisíc, likvidovaly sady jablek, broskví a višní. Plochy jabloní, které jsou nejpěstovanějším ovocem, meziročně klesly o 11 procent na 5236 hektarů.

Bude to znamenat snížení úrody jablek přibližně o 10 tisíc tun, odhadli ovocnáři. Loni se v Česku sklidilo přes 138 tisíc tun jablek.

Agrární komora a Ovocnářská unie vidí hlavní příčinu současné situace v dovozu levného ovoce obchodními řetězci. Obchodníci podle zemědělců využili situace, kdy se kvůli válce na Ukrajině začaly v Evropě hromadit přebytky ovoce, především polská jablka.

Po vypuknutí války totiž jablka nemohla směřovat dál na východní trhy, kam byla původně určená. Ovocnářská unie odhadla, že na kilogramu konzumních jablek z loňské sklizně pro trh měli pěstitelé kvůli poklesu ceny a zvýšeným nákladům ztrátu čtyři koruny, tedy celkem asi 250 milionů korun.

Loni se do Česka podle ovocnářů dovezlo 57 435 tun jablek, z nichž přes 24 tisíc tun tvořila jablka z Polska.

„Loni si nechávali obchodníci dovážet polská jablka za cenu 10,68 koruny za kilogram. Tím podráželi ceny domácích pěstitelů, kteří v loňském roce prodávali kilogram jablek za 13,08 koruny za kilogram, což zároveň bylo meziročně o deset procent méně. Taková cena nepokryje pěstitelům ani náklady na produkci,“ uvedly Agrární komora a Ovocnářská unie.

Dovoz konzumních jablek do ČR v roce 2022 Objem (t) Cena (Kč/kg) Polsko 24 324 10,68 Itálie 13 469 18,67 Slovensko 8624 16,11 Maďarsko 4878 16,07

Zdroj: Ovocnářská unie ČR

Podle předsedy ovocnářů Ludvíka zahraniční obchodní řetězce křiví trh. „V reklamních letácích často hovoří o podpoře lokální produkce od malých farmářů, ale ve skutečnosti jim jde jenom o co největší obchodní přirážku a je jim lhostejné, jestli produkt pochází z Česka nebo ze zahraničí,“ uvedl.

„Velká část sadů, které se tady kácejí, jsou sady, kterým už stejně končila životnost, musely by se kácet úplně stejně letos nebo příští rok. Pan Ludvík jen zneužívá situace a lže lidem, protože to, co skutečně dělá, by stejně dělal v každém případě,“ řekl v pondělí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Není podle něj pravda, že by řetězce v Česku neodebíraly ovoce od lokálních producentů. „Pokud by se pan Ludvík místo hloupých řečí snažil navýšit produkci českého ovoce, tak všechno by obchodní řetězce bez problémů prodaly. Problém je u ovocnářů, kteří nejsou schopni expandovat,“ dodal.

Další snižování soběstačnosti v produkci ovoce a prohloubení závislosti na dovozu bude podle Doležala znamenat horší kvalitu dováženého zboží a větší kolísání cen. Kácení sadů změní i ráz české krajiny.

Možnou stoprocentní soběstačnost v potravinách však označil za mýtus. „K uspokojení poptávky zákazníků je nezbytné ovoce dovážet, protože v Česku není většina druhů dostupná celoročně a pro jejich skladování chybí dostatečné kapacity,“ dodal.