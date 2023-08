Strmý pád ruské měny. ‚Centrální banka přinutila lidi nakupovat rubly, je to neudržitelné,‘ popisuje ekonom

Jeden dolar teď Rusové pořídí za sto rublů,na začátku loňského února stál dolar kolem 75 rublů. Na oslabování ruské měny už reagoval i Kreml, a to kritikou ruské centrální banky. Ta je za pád měny prý zodpovědná prosazováním uvolněné měnové politiky. Banka ve snaze ochránit rubl už pět dnů nenakupuje cizí měny a zákaz nákupu bude trvat až do konce roku. Co to znamená popsal pro Český rozhlas Plus analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Praha/Moskva 9:16 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ruský rubl | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0

Čím to je, že rubl najednou tak oslabuje? Jaké jsou ty hlavní příčiny?

Rubl se dlouho obchodoval na příliš silných úrovních a teď se tak nějak dostává tam, kam by se s ohledem na fundamenty, tedy stav ruské ekonomiky, dostávat měl. Rubl byl dlouhodobě silnější než na úrovni 75 rublů za dolar, na které se obchodoval před zahájením války. Rusko nejprve zavedlo různá opatření typu kapitálové kontroly.

Víceméně přinutilo domácnosti nakupovat rubly a ukládat své prostředky do rublu. Tato opatření nejsou úplně udržitelná a vidíme, že postupně s tím, jak je Rusko opustilo, tak investoři začali rubl ještě více opouštět.

A navíc platí, že trh s rublem je do značné míry, nechci říct umělý, ale není to klasický volný trh. Tím, jak funguje řada sankcí proti ruské ekonomice, tak není jednoduché rubl třeba nakoupit a podpořit.

Jaký vliv bude mít oslabování ruské měny na ekonomiku země?

Ten vliv je spíš negativní, protože se prodraží některé importy. Nicméně zase by to mělo pomoci exportu. Negativní vliv bych vnímal spíše v tom, že mají nižší ceny energií, které se propisují do klesajících příjmů rozpočtu.

A obecně i exodus kapitálu z Ruska, který de facto souvisí také s tou agresí na Ukrajině. Firmy ruský region opouštějí. I ty, které nejprve nechtěly z Ruska exitovat, po té době už k tomu byly nějakým způsobem donuceny.

Bude rubl ještě dál oslabovat?

Pravděpodobně tady na této úrovni se už bude snažit centrální banka nějakým způsobem intervenovat. První ohlášený krok bylo, že se sníží objem nakupovaných devizových rezerv, což se stále dělalo, aby Rusko úplně neztratilo přístup k těm devizám a tím pádem pak mohlo platit za importy některého zboží.

A také bych možná čekal, že centrální banka bude muset utáhnout měnovou politiku, to znamená zvýšit sazby. Aktuálně je v Rusku sazba osm a půl procenta a nejpravděpodobněji ji zvednou na devět, devět a půl procenta.

Tento krok částečně pomůže stabilizovat měnu, ale zase nebude úplně pozitivní pro ruskou domácí poptávku, takže je to vždy trošku problematické balancování.