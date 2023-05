Padá cena černého uhlí. Může to ovlivnit hospodaření společnosti OKD v příštím roce

Za posledních několik měsíců se výrazně snížila cena černého uhlí na světových trzích. Spadla dolů několikanásobně a to může ovlivnit společnost OKD na Karvinsku. Firma by měla černé uhlí dobývat na posledním dole až do konce roku 2025 a právě tržby jsou důležité pro pozdější obnovu území a technickou likvidaci šachet. Ostrava 12:38 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za posledních několik měsíců se výrazně snížila cena černého uhlí na světových trzích (ilustrační foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Ještě loni to vypadalo na trzích úplně jinak. „V současné době cena klesá, největší propad jsme zaznamenali na začátku roku, to znamená někdy kolem ledna února a ten propad je docela výrazný, protože pokud si srovnáte data z předchozího roku, tak došlo k poklesu zhruba ze 400 dolarů za tunu na nějakých 160 dolarů za tunu v současné době,“ potvrdil Radiožurnálu ekonom Pavel Tuleja ze Slezské univerzity.

Je současně předsedou dozorčí rady OKD. Firma to podle něj ale zatím zvládá, už má smlouvy s velkými odběrateli na tento rok. S příznivými cenami.

„Z hlediska OKD to pro letošní rok problém není, protože máme ceny dlouhodobě zasmluvněny. V tomto okamžiku pouze probíhají jednání s našimi odběrateli na příští rok. Uvidíme, jak to dopadne dál, ale zatím jsem optimistou,“ dodal Tuleja.

Příští rok může být horší, připouští mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Ale nic to nemění na plánu prodloužení těžby na posledním činném dole ČSM.

„Tento cenový vývoj by nás mohl ovlivnit v příštím roce, nicméně část produkce příštího roku už máme zasmluvněnu a situace na trhu se může rychle změnit. Naším cílem zůstává pokračovat v těžbě do konce roku 2025 podle střednědobého plánu,“ popsala mluvčí.

U energetického uhlí ceny skutečně spadly velmi výrazně a může se to přibrzdit, až se bude v Evropě blížit zima. „Propad je obrovský. Z druhé strany, ty ceny, které tam byly, byly neúměrně vysoké, to znamená, někdy v září v srpnu by mohlo dojít k tomu, že se tento propad zastaví,“ myslí si Petr Paukner, investor a významný obchodník s uhlím a dalšími produkty.

I když státem ovládaná společnost OKD tuto situaci řeší, velká obezřetnost je na místě. „Je to věc, která má vliv na ziskovost a rentabilitu firmy a taky kolik zůstane prostředků nad nutnou revitalizaci po důlní činnosti. 2025 je ještě poměrně dalek, ceny na světových trzích jdou někdy hodně nahoru, jindy rychle dolu. A to musíme bedlivě sledovat,“ dodává ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Peníze za uhlí budou také potřeba na sociální program i pro horníky v souvislosti s ukončením těžby za zhruba dva a půl roku. OKD za tím za první čtyři letošní měsíce splnila a překročila plán jak v těžbě, tak i v tržbách. Černého uhlí prodala podle zveřejněných informací více o 44 procent, vydělala více o třetinu a dál nabírá nové zaměstnance.