Dvanáct tisíc kusů, 373 kilogramů zlata. Česká národní banka vydala pamětní minci ke 100 letům republiky

Pamětní mince je z ryzího zlata, má průměr 34 milimetrů a hmotnost 31,1 gramu. To je takzvaná trojská unce. Při ražení pamětních mincí je potřeba tlak nejméně 180 tun a je potřeba dvou až tří úderů, aby se zlato správně „rozstříklo“ do všech míst, jak popsal reportérovi Radiožurnálu, který sledoval výrobu pamětních mincí, seřizovač lisu v České mincovně Michal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká národní banka vydala pamětní minci ke 100 letům republiky. Poslechněte si reportáž Tomáše Jelena přímo z mincovny, ve které byly mince vyraženy.

Po obou stranách jsou s neuvěřitelným smyslem pro detail vyobrazené symboly české státnosti. Veliký státní znak z období první republiky, heraldická zvířata Čech, Moravy a Slezska ve velké koruně lípy nebo mikroskopické podpisy Masaryka, Beneše a Štefánika.

„To je takové moje specifikum, že jsem takový hračička. Samozřejmě dělám to pod velkou zvětšovací lupou speciálními jemnými nástroji. Je to krása, že to je tak významné výročí. A to mi dělá obrovskou radost,“ řekl Radiožurnálu na slavnostním představení pamětní mince autor návrhu – akademický malíř Vladimír Pavlica.

Zlaté pamětní mince s nominální hodnotou 10 tisíc korun vydává Česká národní banka jen při zvláštních příležitostech. „V tomto pětiletém období, které máme v letech 2016 až 2020, vydáváme takovéto mimořádné zlaté mince dvě. Druhá bude v březnu příštího roku ke stému výročí vyhlášení československé měny,“ popsal Jaroslav Moravec z České národní banky.

Na prodej je omezený počet 12 tisíc zlatých mincí. Na jejich výrobu spotřebovali v České mincovně 373 kilogramů ryzího zlata.