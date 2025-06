Papírny ve Větřní končí. O práci přijde přes 200 lidí, město se obává chátrání areálu i ubytoven

Do 30. září skončí výroba v papírnách ve Větřní na Českokrumlovsku. Firma, která je už dvanáct let v insolvenci, dál fungovat nemůže – bez velkých investic by její provoz byl prodělečný. O práci tak přijde přes dvě stovky lidí, většinou místních obyvatel. Město i bývalí zaměstnanci se obávají nejen nárůstu nezaměstnanosti, ale i dalšího osudu rozlehlého areálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co bude s obřími papírnami ve Větřní, kde končí přes 200 lidí? Obavy z chátrání, ubytoven i dražší vody. Poslechněte si, co říkají místní i starostové

„Je to škoda. Lidi tady měli práci, teď už nevím, co budou dělat. Je to neštěstí,“ říká Alois Šístek, který bydlí nedaleko areálu. Jan Folta, který v papírnách strávil 40 let, dodává: „Dřív tu pracovalo 2500 lidí, teď už jen kolem dvou stovek. Co teď s těmi lidmi, když mají třeba pár let do důchodu?“

Obavy neskrývá ani starosta Větřní Antonín Krák (SOCDEM). „Většina zaměstnanců je přímo z Větřní. Budeme jim nápomocni alespoň metodicky – například seminářem s úřadem práce. Zvažujeme i odkupy některých budov, aby z areálu nevznikly ubytovny nebo místa pro spekulanty s chudobou.“

Město by podle něj mělo zájem o budovu bývalého vedení tzv. „Bílý dům“ nebo o jídelnu, která by mohla sloužit jako nový společenský sál.