Pět a půl tisíce korun za metr čtvereční. Pařížská ulice je 19. nejdražší na světě, ve střední Evropě první

Dior, Halada, Tiffany, Cartier nebo třeba Gucci. To jsou jen některé ze zhruba 50 luxusních obchodů, které jsou v pražské Pařížské ulici. A právě ta se i letos umístila v celosvětovém žebříčku nejdražších nákupních ulic světa. A to na devatenáctém místě, v rámci Evropy je dokonce jedenáctá. Ukazuje to žebříček realitně-poradenské společnosti Cushman and Wakefield. Praha 19:13 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pařížská ulice, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost Cushman and Wakefield porovnávala ceny nájmů. Ty ve třetím čtvrtletí letošního roku v Pařížské ulici dosáhly až na 2 700 eur ročně za metr čtvereční. Když to převedeme na měsíční čísla: bylo by to 225 eur za metr čtvereční, to je v přepočtu pět a půl tisíce korun. A právě tato výše nájmů dostala Pařížskou ulici na devatenácté místo mezi těmi nejdražšími na celém světě.

Ve velkých městech dochází menší byty k pronájmu. Podle developerů budou nájmy růst, ale už jen mírně Číst článek

První místo patří New Yorku a jeho páté Avenue s téměř dvaceti a půl tisíci eury za metr čtvereční a rok. Na druhém místě je Monte Napoleone v italském Miláně. Třetí nejdražší ulicí světa je Tsim Sha Tsui v čínském Hong Kongu.

Pokud bychom se podívali na Evropu, tam patří Pařížské ulici jedenácté místo a v regionu střední a východní Evropy dokonce první pozice. Navíc drahých nákupních ulic má Česko víc.

„Z hlediska nájemného je s Pařížskou srovnatelná ulice na Příkopě nebo Václavské náměstí. Za zmínku také stojí brněnské centrum města, kde se nájemné pohybuje okolo 65 eur za měsíc a je na podobné úrovni jako nájmy ve Varšavě nebo Záhřebu,“ doplňuje Jan Kotrbáček ze společnosti Cushman and Wakefield.

Zahraniční turisté

Vypadá to, že luxus rostoucí ceny a energetická krize nezasáhly. Naopak, 250 předních retailových firem vykazuje podle dat společnosti Deloitte bezmála desetiprocentní meziroční růst tržeb. A podobně tomu bylo i loni, kdy většině luxusních značek rostl zisk. To že je luxus důležitý i jako cestovní artikl, potvrzuje Czech Tourism.

Český trh láká zahraniční luxusní značky. Letos se jich včetně Victoria's Secret objevilo už třináct Číst článek

Zahraniční turisté totiž v Česku rádi a hodně utrácejí. V prvním pololetí letošního roku tuzemští turisté utratili v průměru necelých devět set korun na osobu a den, ti ze zahraničí bezmála trojnásobek, tedy 2 400 korun. A právě zahraniční turisty lákají třeba i české luxusní hotely.

„Vezmeme-li luxusní turismus, například ubytování v tuzemských pětihvězdičkových hotelech, počty hostů během letošního léta každý měsíc stoupaly. Letos v srpnu v nich přespalo zhruba 128 tisíc hostů a v červnu zhruba 117 tisíc. Převažovali turisté ze zahraničí, letos v srpnu jich bylo víc než 111 tisíc,“ potvrzuje mluvčí agentury Czech Tourism, Štěpánka Filipová.

Před vypuknutím pandemie koronaviru, v roce 2019, byli zahraniční turisté ještě častějšími hosty v českých luxusních hotelech. Podle Tripadvisoru jsou těmi nejprémiovějšími - Hotel Esplanade and Spa resort v Mariánských lázních, Zámecký hotel Klein v Sobotíně a The Mozart Prague.