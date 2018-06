Projekty, o kterých rozhodují sami obyvatelé. Princip participativního rozpočtu je stále oblíbenější

Radnice vyčlení z rozpočtu peníze a obyvatelé sami navrhnou projekty, kterými by chtěli zlepšit veřejný život. Následuje hlasování lidí, a když se zadaří, bývá na konci nové hřiště, lavičky nebo pítka. To je princip takzvaného participativního rozpočtu. Obliba takového rozhodování o veřejných penězích v Česku v posledních letech roste. Letos se na projekty podle přání obyvatel poprvé rozdělí 100 milionů korun. Pokaždé ale nejde všechno hladce. Praha 9:25 10. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Workoutové hřiště. Ilustrační foto. | Foto: Gabriela Hauptvogelová

V parku Ladronka na Praze 6 je masivní kovový gril, který může využívat veřejnost. Hned vedle grilu jsou dva dřevěné stoly s lavičkami a jde vidět, že se využívá, protože jsou uvnitř zbytky uhlíků. Většina oslovených návštěvníků parku o místě ale nevěděla.

Grilovací stanoviště je jeden z projektů, který na Praze 6 vyhrál loni, část obyvatel ale hlasovala proti například ze strachu z nepořádku a hluku. Vybudování stanoviště stálo necelých 100 tisíc korun.

„Údržba je jednou za čas vyčistit gril a vynést odpadky, lidé jsou v tomhle čistotní,“ říká Jindřich Pinc, referent participace z Prahy 6.

Jeden z dalších vítězných návrhů obyvatel se ale zkomplikoval. Kuličková dráha pro děti na sídlišti Dědina měla stát 200 tisíc. Radnice ovšem dostala mnohonásobně vyšší odhad a teď řeší, co dál. Na Praze 10 zase kvůli ceně upustili od vybudování skateparku u Botiče. Lidé tam taky už tři roky čekají na přechod z tramvajové zastávky Kubánské náměstí.

„To je administrativně tak náročné, jako kdybyste rekonstruoval celé náměstí. K tomu přechodu se Vám musí vyjádřit úplně všechny instituce,“ vysvětluje mluvčí radnice Vít Novák.

Sportoviště, hřiště a vylepšení

Navzdory některým komplikacím je o projekty na přání obyvatel mezi tuzemskými městy, obcemi a městskými částmi stále větší zájem. Takzvaný participativní rozpočet už vyzkoušelo 32 z nich. A zatímco loni na to vyhradily dohromady 65 milionů korun, letos je to už 100 milionů, spočítal Vojtěch Černý z neziskové společnosti Agora CE, která radnicím s celým procesem pomáhá.

„Nejčastěji jsou to investice do veřejných prostor, sportovišť, hřišť, úprav a zlepšení podoby veřejných prostranství. Všechno to stojí a padá s tím, kolik do toho investuje obec své energie a prostředků a jak dobře ten proces zpropaguje,“ uvádí Černý.

O největší částce nechává své obyvatele rozhodovat Brno. Letos půjde o 30 milionů korun. Několik obcí časem od projektů na přání upustilo.