V Česku má vzniknout banka s více než 900 investory. ‚Nic takového tu teď není,‘ říká Borkovec z Partners

Vedle Trinity bank, banky Creditas či Fio banky má na tuzemském trhu příští rok vzniknout další banka ovládaná místními podnikateli. Hlavními akcionáři budou zakladatelé finanční skupiny Partners Petr Borkovec a Radim Lukeš. Unikátní má být na bance počet drobných investorů, kteří se budou podílet na základním kapitálu vznikající instituce ve výši tří miliard korun. Jak uvedl v minulých dnech Borkovec pro deník E15, celkem jde o zhruba 900 lidí. Praha 16:00 29. listopadu 2022

„Není to žádná korporátní banka, je to ryze česká banka, vlastní to lidé, kteří tu žijí a mají vztah ke svým klientům. Nic takového tady není,“ řekl nyní v rozhovoru pro Radiožurnál Petr Borkovec.

Devět stovek akcionářů budou podle něj spolupracovníci Partners. „To znamená franšízanti neboli majitelé poboček, manažeři, profesionální poradci, asistenti, zaměstnanci na centrále a samozřejmě členové bankovního týmu. Tedy lidé, kteří s námi zároveň investují. Ti budou mít finálně podíl kolem 32 procent,“ uvedl Borkovec.

Dalších zhruba 33 procent akcií nové banky má připadnout jemu. Jeho společník Radim Lukeš má držet 15 procent. „Zbytek půjde na privátní investory, se kterými máme dobrý vztah a kteří nesou velkou přidanou hodnotu pro banku díky jejich know-how. Je to Tomáš Čupr, známý zakladatel firmy Rohlik.cz, Pale Fire Capital, tedy Dušan Šenkypl, Jan Barta, David Holý a dnes i Jiří Ponrt,“ uvedl Borkovec. Ponrt se stal společníkem Pale Fire Capital letos v září.

Firma podle Borkovce nyní jedná ještě s dalším finančníkem, který by se ke složení základního kapitálu banky přidal.

„Jestli se domluvíme, budeme vědět až v příštích dnech. Když ne, na základní struktuře zakladatelů se stejně již nic nemění,“ dodal.

Kapitál tři miliardy

Zakladatelé Partners žádost o bankovní licenci podali u České národní banky již koncem roku 2020. Po dvou letech jednání v její udělení doufají příští rok. „Věřím, že to za dva a půl nebo dva a tři čtvrtě roku od prvního podání žádosti dáme. Musíme být trpěliví,“ doufá Borkovec v udělení licence nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2023.

Jedním z hlavních témat při vyjednávání s ČNB byla podle něj výše kapitálu banky. Podle zákona musí být minimálně 500 milionů korun. Borkovec s Lukešem počítali od začátku podle deníku E15 se sumou 1,2 miliardy korun, poté ji zvýšili na 1,8 miliardy.

„Po diskusích s regulátorem jsme pochopili, že máme dát dohromady alespoň tři miliardy korun. To dá jistotu ČNB, že nám může dát licenci, a zároveň klientům, protože v bance bude dostatečná rezerva a kvalitní zajištění. Takže teď jsme na třech miliardách,“ vysvětluje Borkovec.

Velkým tématem z pohledu ČNB bylo i řízení banky kvůli velkému počtu investorů. To se ale podle Borkovce vyřešilo tím, že stovky zmíněných spolupracovníků skupiny budou držet svůj podíl přes firmu BankIn. A v ní bude mít 51 procent právě Borkovec.

Správa přes mobil

Na trhu se chce banka odlišit tím, že chce být „mobile first“. Tedy klienti budou moci vše ovládat jen přes aplikaci z mobilního telefonu. Podle Borkovce přitom nepůjde jen o nový přístup ke klasickému bankovnictví, ale k financím celkově. Přes aplikaci budou moci klienti ovládat celý svůj „finanční život“ na jednom místě.

„To znamená nejen účty, ale i svoje investice, pojištění nebo spoření. Aplikace jim nabídne desítky dalších možností, jak pracovat s různými finančními produkty napříč trhem, tedy nejen od naší skupiny,“ popsal Borkovec.

Za unikátní nicméně svůj koncept dříve označily i ostatní menší banky. Například Fio banka v minulosti mluvila o unikátním konceptu kvalitních produktů, nulových poplatků za platební styk nebo vedení účtu. Standardem je už také ovládání účtů z mobilu. Právě na nich si například zakládá další z českých bank, a to Air bank ze skupiny PPF, ovládané Renatou Kellnerovou. Prostor pro novou banku nicméně podle analytika Štěpána Křečka z BH Securities na trhu stále je.

„Bankovní sektor je v tuzemsku vysoce ziskový, takže místo pro dalšího hráče tu je. Zároveň je na bankovním trhu dost velká koncentrace, dominantní roli hrají zhruba tři velké banky, takže konkurence není úplně ideální,“ soudí Křeček.

Pokud jde o zapojení velkého počtu spolupracovníků skupiny Partners coby investorů, může mít podle něj výhody i nevýhody.

„Je to něco jako zaměstnanecké akcie. Jejich držitele to motivuje k podpoře růstu své firmy. Na druhou stranu je otázka, zda to nepovede k tomu, že budou klientům nabízeny spíš služby či produkty navázané na skupinu Partners,“ upozorňuje Křeček. Velký počet investorů může být podle něj také čistě pragmatický, daný potřebou velkého množství kapitálu pro založení banky.

Podle poradce Bankovní asociace Miroslava Zámečníka je potřeba každému novému hráči přát úspěch. Za nic unikátního by nicméně nepovažoval velký počet zakládajících investorů „Kdo touží po investici do banky, má už teď možnost si koupit akcie několika z nich na pražské burze cenných papírů,“ upozornil Zámečník.