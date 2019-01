Princip je v pořádku, reagují podnikatelé na návrh ANO, který má ulehčit drobným živnostníkům

Princip návrhu na zavedení možnosti úhrady daně a zdravotních a sociálních odvodů jednou pevnou částkou podnikatelé vítají. Záležet bude ale podle nich na jeho detailech, zejména na výši částky a koho se bude týkat. Nejmenším podnikatelům by díky tomu odpadla administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. Novinku by mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. Praha 17:26 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podání daňového přiznání (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Jde o velmi důležitý krok, který směřuje ke snížení administrativy nejmenších podnikatelů. Jsme velmi blízko dohodě, která musí ale naplnit to, že mikropodnikatel do hranice příjmu jeden milion korun ročně zaplatí jednu sazbu. Ta zahrne zdravotní, sociální a naprosté minimum daně z příjmu,“ sdělil prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

ANO chce zjednodušit malým živnostníkům podnikání. Mohli by platit daň a odvody pevnou částkou Číst článek

Toto bude moci podnikatel zaplatit na měsíční bázi, s tím, že stát po něm už nebude nic chtít. Tím mu podle něj odpadne papírování, sledování povinností, věnování se kontrolám, práce s účetnictvím, platby za účetní.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) při představení návrhu neupřesnila roční částku, kterou by mohli nejmenší podnikatelé zaplatit místo daně a odvodů. Řekla, že představu má, ještě se o ní ale bude debatovat. Opatření by podle ní mohlo být součástí širší daňové reformy patrně od roku 2021, případně by mohlo být zavedeno i o rok dřív.

„Je důležité, jak bude návrh vypadat v praxi. Je především nutné snížit množství formulářů a důležitá bude pochopitelně i výše této částky,“ uvedla tajemnice Unie malých a středních podniků Radomíra Harantová.

„Snížení administrativy a byrokracie pro malé živnostníky vítáme. S návrhem jsme ale neměli možnost se detailně seznámit, neznáme pravidla a nevíme, kolika lidí se bude týkat. Proto jej nyní nemůžeme hodnotit,“ dodala mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková.

Důležité je i podle Harantové to, jak velkého množství lidí by se měl návrh týkat, aby nevznikla podobná situace jako s daní stanovenou paušální částkou, kterou nevyužívá ani sto lidí.

Sporný paragraf. Finanční správa připravuje obvinění měsíce, podnikatelé mají na obhajobu jen 15 dnů Číst článek

„Musí se vzít v úvahu, že tu máme dobrovolné plátce DPH, mnoho plátců s úlevami na rodinu nebo mohou nastat i případy, kdy se v průběhu roku podnikatel dostane přes limitní obrat, aby mu nevznikla o to větší administrativa,“ podotkla.

Téma pro každou politickou stranu

S námětem takzvané jedné paušální daně přišla Hospodářská komora na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci v květnu 2016, upozornil její mluvčí Miroslav Diro. „Zjednodušení administrativy vedení živnosti by mělo být tématem pro každou politickou stranu, a proto věříme, že by nápad mohl uspět,“ poznamenal.

Jedna paušální daň by mohla podle komory nahradit nejen dnešní systém umožňující podnikatelům uplatňovat výdaje procentem z dosažených příjmů, ale také existující, nepříliš využívanou možnost, aby finanční úřad poplatníkovi individuálně stanovil daň paušální částkou.

Zákonem by měla být stanovena také jednoduchá pravidla pro nestandardní případy, jako je třeba souběh kategorií nebo situace, kdy poplatníkovy příjmy výrazně převýší horní hranici pásma.