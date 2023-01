Podnikatelé mají poslední šanci na přihlášení k paušální dani. Komu se vyplatí nejvíc?

Úterý je poslední den, kdy se mohou podnikatelé přihlásit k paušální dani. Oznámení o vstupu do tohoto režimu musí doručit finančnímu úřadu. A to osobně na podatelně, poštou nebo elektronicky. V systému je letos ale několik zásadních změn. Nově se do něj můžou přihlásit i lidé s příjmy do dvou milionů korun. Doposud byla hranice jen jeden milion.

