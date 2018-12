Učitelé dostanou od nového roku přidáno. Odbory si desetiprocentní kompromis chválí

„V současné době mám hrubého včetně příplatku za třídnictví, osobní ohodnocení zhruba okolo 29 tisíc. Čistého to vychází na 22 tisíc,“ říká Radiožurnálu sedmadvacetiletá učitelka z pražské základní školy Kateřina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu o růstu platů ve školství

Za katedrou je přes tři roky. Navýšení platu vítá, má ale obavy, jestli navíc dostane opravdu slibovanou částku. „Vzhledem k tomu, že většinou, když dostaneme přidáno, tak se nám pokrátí nějaké další příjmy, jako je třeba příplatek za třídnictví, tak ono to ve výsledku nepůjde tolik poznat,“ dodává.

Spokojené odbory

Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO ale ubezpečuje, že pedagogové opravdu peníze navíc dostanou. „V objemu narostou o patnáct procent. Deset procent půjde do tarifní částky, to rovnou uvidí na výplatní pásce, pět procent je objem netarifních prostředků, ty bude mít k dispozici ředitel pro řízení školy.“

Ne pro všechny členy vlády je školství prioritou, říká předseda odborů Středula o platech učitelů Číst článek

A se slíbeným přidáním jsou spokojené i školské odbory. Podle jejich místopředsedkyně Markéty Seidlové je desetiprocentní růst výsledkem kompromisu. „To vyjednávání pro nás vždy na další rok začíná už v únoru, březnu. Výkop byl někde okolo pěti procent, pak sedm a půl procent, takže deset procent bych řekla, že je skutečně dobrý kompromis.“

46 tisíc korun do roku 2021

S patnáctiprocentním růstem platů ale není spokojený Radek Sarközi z Pedagogické komory. Je to podle něj málo. „Protože jsme požadovali růst dvacet procent, a to proto, že vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny, že platy učitelů mají růst už od září. Kvůli odložení každý učitel přijde průměrně o dvacet tisíc korun, což je dost,“ říká.

Podle Plagy ale učitelé můžou počítat s růstem platů i v dalších letech. „Ten závazek tak jak je v programovém prohlášení vlády, tak je 150 procent průměrné výše platu roku 2017. Abych byl konkrétní, je to asi 46 tisíc korun, které by měly být ve školství na konci roku 2021. Průměrný plat by měl být takto vysoký,“ dodává.

Už od nového roku dostanou přidáno taky nepedagogičtí pracovníci - tedy školníci nebo kuchařky v jídelnách. Celkem deset procent.