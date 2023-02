Desítky malých pekáren v Česku zkrachovaly. Kvůli drahým energiím a navýšení dalších nákladů

Desítky českých pekáren loni zavřely a další to zvažují. Zdražily energie i suroviny a výrobky za odpovídající ceny by byly pro zákazníky příliš drahé. Některým menším podnikům na jihu Čech se přesto daří přežít. Je to paradoxně právě díky krachu jiných pekáren v regionu. Lomnice nad Lužnicí 23:15 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rodinné pekařství MPM v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku řeší problémy už od pandemie koronaviru. „Začaly nám klesat objednávky, potom přišel krach Bohemia Energy. My jsme museli přejít na spotové ceny energií, které nás opravdu ničily,“ popisuje majitel Marek Baštýř.

Náklady na výrobu jsou trojnásobně vyšší než před rokem. Pekařství sice navýšilo ceny výrobků o 50 procent, zisky jsou ale minimální.

„Rezervy se rozpustily. Jsme schopní zaplatit lidi a energie s odřenýma ušima, ale zisk není žádný. Že bychom si vytvořili nějaký polštář do zimních měsíců, to prostě ne. A nejsou peníze na investice. Tak to tady plácáme, jak to jde,“ potvrzuje Marek Baštýř.

Finanční tlak nevydržely desítky menších provozoven. Na jihu Čech mezi ně patří například pekařství Logry v Písku a o uzavření uvažuje také pekárna v Suchdole nad Lužnicí.

Krach jiných i pomohl

Podle ředitele Svazu pekařů a cukrářů Bohumila Hlavatého zkrachovala především menší pekařství v chudších regionech.

„Cena u malých pekáren se dostala do takových výšek, že již byla pro některé zákazníky neakceptovatelná a vrátili se zpátky k těm základním, nejlevnějším chlebům prodávaným v supermarketech,“ říká.

Pekárně v Lomnici nad Lužnicí pomohlo, že někteří pekaři v regionu skončili. „Převzali jsme některé odběratele od našich kolegů, kteří museli skončit, kteří ten tlak už nevydrželi. A změnili jsme trochu strategii – s těmi odběrateli, kteří nás tlačili k nejnižší ceně, jsme museli skončit,“ vysvětluje Marek Baštýř.

O uzavření pekárny mluví, ale zatím jen s nadsázkou. „O tom uvažujeme každou chvilku, ale zatím je to jenom taková úvaha. Ne, asi končit nebudeme,“ říká. Rodinné pekařství totiž doufá, že se začátkem turistické sezony přibydou zákazníci a zisky budou lepší.