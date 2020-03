Vláda nás hodila přes palubu, znemožnili nám pracovat, říkají pendleři a bojí se o práci

Pendleři nesmějí pendlovat a to od čtvrtka. Vláda rozhodla, že jim uzavře hranice do Rakouska a Německa. Do práce sice mohou odjet, ale musí tam zůstat nejméně 21 dnů a po návratu do Česka skončí na čtrnáct dnů v karanténě. Pendleři se tak musejí velmi rychle rozhodnout a myslí si, že je česká vláda hodila přes palubu. Praha 10:18 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celníci, policisté a hasiči kontrolují řidiče na jihočeských hraničních přechodech. Fotografie z přechodu v Dolním Dvořišti | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Nikde není informace, že budou kompenzovat pendlery. Těch lidí je prostře strašně moc,“ říká Zuzana Soukupová, která pracuje v továrně v Klingenthalu a neplánuje, že v Německu zůstane. Přestože vyhlídky na udržení zaměstnání nemá v takovém případě nijak velké.

„Šéf nám nakonec ve středu, čtvrtek a pátek nařídil dovolenou. A předpokládám, že pak přijdeme a řekne, že nejslabší máte padáka.“

Do Německa se naopak rozhodl odjet elektřikář Jan Šulc z Litvínova. Je zvyklý jezdit po montážích na delší dobu.

„Tady není co řešit. Já teď de facto tady nebudu mít žádný příjem, když tady budu uvázaný. Určitě se ztratím na pár týdnů, s tím, že budu počítat, že zůstanu doma na 14 dní a pak se vrátím, když to bude možné. Po karanténě,“ přemýšlí.

Jan Šulc také myslí, že o práci přicházejí pendleři rozhodnutím vlády, a proto by měla vláda jejich problém řešit. „Oni nám de facto znemožnili normálně pracovat. Tak by bylo fajn, kdyby se k nám postavili stejně jako k ostatním.“

Pendlerů jezdí do Rakouska a Německa řádově desetitisíce a záleží na tom, jak se k nim jednotliví zaměstnavatelé postaví, míní Zuzana Soukupová. „Někteří slušnější zaměstnavatelé to řeší, že nařídili kurzarbeit, lidé s dětmi, tak 67 procent, bezdětní 60 procent. V jedné firmě to mají do Velikonoc.“

Pro Německo i Rakousko jsou pendleři často nenahraditelní nejenom v továrnách, ale i ve zdravotnictví a sociálních službách, takže teď není vůbec jasné, jak případný výpadek českých zaměstnanců vyřeší.