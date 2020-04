Pendleři budou moci od pondělí opět denně přes hranice. Každých 14 dní si musí zajistit test

Pendleři, na které se nevztahují současné výjimky, budou moci od 27. dubna přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že po uvolnění zákazu pohybu bude moct vycestovat každý, po návratu bude ale nutné prokázat se dokladem o bezinfekčnosti, nebo jít do karantény. Pro pendlery bude povinné předkládat negativní test každých 14 dnů. Praha 23:01 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pendlerům bude stačit negativní test na covid-19 jednou za 14 dní | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Pro lidi, kteří vycestují, má při návratu platit, že se budou muset prokázat maximálně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus. Uvolnění z podmínky se týká přeshraničních pracovníků, kteří dosud museli zůstávat za hranicemi déle a pak je čekala karanténa.

Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a také pracovníky integrovaného systému zůstanou zachovány.

„U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

Usnesení také rozšiřuje kategorie cizinců, kteří mohou na území České republiky vstoupit. Nově mohou za určitých podmínek přicestovat občané zemí Evropské unie za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studenti vysokých škol ze zemí EU.

Omezení pro pendlery vláda zavedla 26. března kvůli šíření nového typu koronaviru, několikrát přitom změnila podmínky pro vycestování za prací. Poté, co se podařilo epidemii dostat pod kontrolu, chce kabinet postupně omezení rozvolňovat.

Ústřední krizový štáb v pondělí avizoval, že navrhne, aby přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19.

