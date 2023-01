ČNB musí dělat víc. Vysoká inflace tu jinak bude dalších 10 let, varuje ekonom Havránek

Průměrná míra inflace za loňský rok dosáhla 15,1 procenta. Šlo o nejvyšší hodnotu od roku 1993. Podle profesora ekonomie na Univerzitě Karlově a člena Národní ekonomické rady vlády Tomáše Havránka má nejsilnější nástroje k utlumení inflace Česká národní banka, která je ale příliš nevyužívá. Na mysli má především posilování koruny prodejem části devizových rezerv. Praha 10:06 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Havránek | Zdroj: Český rozhlas

„K tomu nakonec došlo, ale pozdě a v malých objemech. Navíc to nebyla strategie národní banky jak zkrotit inflaci, ale reakce na určitý spekulativní útok proti koruně,“ řekl Havránek.

Silná koruna ale není žádnou výhrou pro exportéry. „Je to otázka priorit. Jestli chceme nízkou inflaci za cenu nějaké bolesti, nebo jestli tady chceme žít třeba deset let s inflací kolem šesti procent. A to je docela reálné, pokud národní banka nebude činit nic navíc proti tomu, co už udělala v minulém složení,“ podotkl Havránek, který byl hostem pořadu Peníze a vliv.

Problémem je podle něj také dlouhodobá neudržitelnost státních financí. Současná vláda slíbila snížit výdaje státu. Vládní politici stále častěji připouštějí, že nutná bude i reforma daní.

Také ta je tématem nového dílu pořadu Peníze a vliv. Jeho autorka Jana Klímová do něj vedle Tomáše Havránka pozvala také předsedu rozpočtového výboru sněmovny Josefa Bernarda (STAN) a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje.