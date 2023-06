Úplatky, utajené ovládnutí, škoda za miliardy aneb Jak se v 90. letech divoce vytěžily mostecké doly

Tedy, že čeští manažeři dolů a s nimi spojení finančníci podvedli koncem devadesátých let stát, když za peníze samotné firmy v utajení ovládli její většinu, a zbytek si pak od státu výhodně zprivatizovali.

Způsobit měli škodu téměř 2,4 miliardy korun. Nový díl pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus přináší přehled hlavních událostí, které za posledních více než 25 let v této kauze odehrály.

Antonio Koláček

Hlavním aktérem příběhu je Antonín Koláček, který se posledních dvacet let věnuje psychologii, náboženství, rozvoji ducha i šamanským rituálům. Po jednom z nich se přejmenoval z Antonína na Antonia.

K pražskému soudu se v pondělí dostavil v bílém cylindru, v obleku s motýlkem a s černobílou hůlkou. Podle něj to byl symbol „posvátné svatby”, tedy smíření a osvobození. Soud mu ale dal za ovládnutí dolů vysoký trest. Sedm a půl roku vězení a propadnutí několika set milionů korun z bankovních účtů.

Antonín Koláček se k pražskému soudu v pondělí dostavil v bílém cylindru, v obleku s motýlkem a černobílou hůlkou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bývalého generálního ředitele MUS Oldřicha Klimeckého potrestal šesti lety vězení a propadnutím peněz zajištěných policií. Vinným uznal soud i třetího obžalovaného, bývalého náměstka ministra průmyslu Roberta Sýkoru.

Za přijetí úplatku v souvislosti s přípravou podkladů pro privatizaci podílu MUS mu uložil tříleté vězení, peněžitý trest 4,5 milionu korun a zákaz činnosti.

‚Soud nepochopil privatizaci‘

Všichni se proti verdiktům odvolali a rozsudek tak není pravomocný. Podle Koláčka soud nepochopil, jak probíhala privatizace v 90. letech. „My jsme nedělali nic protizákonného,“ uvedl.

„Byla sepsána fakta a někdo z nich učinil záměrný trestný čin. My jsme restrukturalizovali a stabilizovali Mosteckou uhelnou společnost. My jsme dělali to, co vyžadovaly tehdejší vlády,“ dodal.

Už dříve byl Antonio Koláček a další manažeři ve Švýcarsku odsouzeni za podvod a následné vyprání špinavých peněz z MUS v tamních bankách.

Koláček dostal 4,5 roku a soud mu zmrazil miliardy korun. Do vězení ale nenastoupil, a proto s ním, stejně jako s Oldřichem Klimeckým, pokračoval i soud v Praze.

Ve Švýcarsku byl odsouzen v kauze MUS i Petr Kraus, který si tam odpykal trest a proto již nebyl souzen v Praze.

Další dva manažeři, Marek Čmejla a Jiří Diviš dostali ve Švýcarsku po odvolání pravomocně jen podmíněné tresty, a proto již také nebyli souzeni u nás.

Obnova procesu

Čmejla i Diviš ale podle jejich advokátky Katariny Kožiakové Oboňové ve Švýcarsku žádají obnovu procesu.

Novými důkazy mají být některé zprávy Bezpečnostní informační služby, které se objevily právě u soudu v Praze.

„Dle našeho názoru z nich celkem jednoznačně vyplývá, že v době rozhodování o privatizaci členové vlády věděli, že koncovými vlastníky kupujícího byli naši klienti a celkem jednoznačně věděli, že z MUS docházelo k zapůjčování finančních prostředků a z nich se odkupovaly akcie na trhu,” uvedla advokátka. Nemohlo podle ní tedy jít o podvod.

Podle státního zástupce Radka Bartoše ale něco takového ze zpráv BIS nevyplývalo. Za podvod celou akci, do které byly zapojeny desítky firem se sídlem v zahraničí, označil i pražský soud.