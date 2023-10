Zakladatel soukromých škol Kania zvažuje prodej mezinárodnímu řetězci. Bojuji se svým egem, říká

Podnikatel Ondřej Kania po jedenácti letech od založení původní skupiny JK Education, nyní Consilium, jedná se zahraničními investory. Cílem je možnost začlenit skupinu provozující soukromé školy u nás, v Chorvatsku a ve Španělsku do jednoho z prestižních globálních vzdělávacích řetězců. Kania to řekl v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv Praha 9:00 3. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kania | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Kania odmítl, že by on sám kupce nějak aktivně hledal. „Je to naopak. V posledních letech jsem oslovován poměrně permanentně ze strany strategických globálních investorů,“ uvedl Kania.

Jednání je tak podle něj ve fázi, kdy ho pozvou například do Spojených států, Dubaje nebo Asie, kde mají řetězce své školy. Baví se pak o tom, že v případě propojení by s nimi jeho skupina mohla sdílet vyspělé technologie nebo organizovat výměnné pobyty studentů i učitelů.

„Pokud by se naše školy mohly stát součástí top tří, čtyř nejprestižnějších sítí soukromých škol a zároveň bychom si já i můj management zachovali velmi silná práva, abychom nemohli být ovlivňováni v denním řízení a ve změně koncepcí, tak si myslím, že by to bylo skvělé. Byl by to sen. Je ale otázka jestli je takový sen uskutečnitelný. Letos určitě ne,“ vysvětlil Kania. „Příští nebo přespříští rok možná ano,“ dodal.

Určitou brzdou v rozhodnutí o prodeji je podle něj i jeho ješitnost, protože by přišel o kontrolu nad celou skupinou, kterou vybudoval. Původně se společníkem, kterého poté za pomoci investičního fondu vykoupil. V roce 2021 pak získala ve skupině zhruba čtvrtinový podíl finanční skupina J&T, která mu nyní zachovává v rozhodování volnost.

Do skupiny Consilium patří celkem jedenáct škol, od jeslí a školek, přes základní školy až po střední, vzdělávací agentura JK Education a vzdělávací veletrhy. Skupina podle Kaniy vydělává řádově desítky milionů korun ročně a stejné sumy také investuje. Nyní dokončuje vzdělávací kampus v pražských Nuslích. Podle časopisu Forbes lze hodnotu skupiny odhadovat na vyšší stovky milionů korun.

Technologie místo učitelů?

Výuka na školách podle Kaniy prochází a ještě projde díky novým technologiím výraznými změnami. Podle něj by šla až pětina učitelů nahradit digitálními technologiemi.

Právě platy učitelů jsou pro školství obrovskou položkou. Ve státním sektoru, který ovlivňuje i soukromý, se od příštího roku zvýší v průměru na 130 procent průměrné mzdy roku 2022, což znamená pro pedagoga zhruba 52,5 tisíc korun měsíčně hrubého.

„Když srovnám nominálně hrubé mzdy například s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Chorvatskem, tak ty české, zvlášť po tom navýšení v příštím roce, budou poměrně vysoko. Vím, jaké jsou mzdy ve Španělsku, respektive my máme školu v Katalánsku, a tam jsou o něco vyšší, než jsou v Česku. O něco málo. Řekl bych, že to je v nižších jednotkách procent. V Česku je ale podle mě poměrně netransparentně nastaveno odměňování managementu škol, a tam si myslím, že mzdy ředitelů včetně bonusů jsou v Česku určitě vyšší, než jsou například v Katalánsku,“ popsal Ondřej Kania.

